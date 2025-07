Forum deliberativo di quartiere Colonnella, la presidente è Paola Russo

Annarita Tonini è la vicepresidente, Elisa Giagnolini segretaria

È Paola Russo la nuova presidente eletta dal Forum deliberativo di quartiere Colonnella, il direttivo costituito per questa zona nell’ambito del percorso partecipativo promosso dal Comune di Rimini.



La riunione si è tenuta ieri sera nella sala di quartiere di viale Giuliano da Rimini, alla presenza di 32 elettori regolarmente iscritti. All’incontro hanno partecipato anche la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini e il dirigente Agostino Pasquini, intervenuti per portare il saluto dell’amministrazione comunale e ribadire l’importanza dei percorsi di partecipazione cittadina.



In un clima definito dai presenti "sereno e costruttivo", presidente, vicepresidente e segretaria sono state elette quasi all’unanimità (29 voti su 32). Insieme alla presidente Paola Russo, sono risultate elette Annarita Tonini nel ruolo di vicepresidente ed Elisa Giagnolini come segretaria.



Russo, nel suo intervento di presentazione, ha centrato la propria candidatura sull’importanza di una partecipazione concreta e sulla necessità di una condivisione vera tra istituzioni e cittadini, forte anche della sua esperienza nell’associazione “Il Palloncino Rosso”, realtà che condivide con la neo eletta segretaria Elisa Giagnolini.



Prosegue così il percorso dei Forum deliberativi nei vari quartieri cittadini, che sta registrando un crescente interesse e partecipazione da parte dei riminesi