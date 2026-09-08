Forum di quartiere, il Comune di Rimini "schiera" nove dipendenti per supportare i cittadini

Il monte ore complessivo dedicato per i restanti mesi del 2026 sarà superiore alle 300 ore, distribuite tra i referenti in base alle esigenze dei singoli Forum

Il Comune di Rimini ha individuato nove dipendenti che affiancheranno i Forum deliberativi di Quartiere nelle attività di segreteria, accompagnamento amministrativo e raccordo operativo con gli uffici comunali. Il monte ore complessivo dedicato per i restanti mesi del 2026 sarà superiore alle 300 ore, distribuite tra i referenti in base alle esigenze dei singoli Forum. A ciascun dipendente saranno assegnati uno o due Forum, garantendo continuità organizzativa, assistenza alle assemblee quando richiesta e corretta applicazione delle procedure previste dal Regolamento comunale.

I Forum deliberativi, istituiti nel 2024 e oggi attivi nei dodici quartieri della città, sono organismi di partecipazione pubblica: gli iscritti discutono, formulano e votano proposte per il miglioramento del territorio, trasmettendole all’Amministrazione che risponde con un riscontro formale. Con oltre mille iscritti e assemblee regolari, rappresentano una delle principali innovazioni civiche introdotte negli ultimi anni. L’individuazione dei referenti amministrativi costituisce un ulteriore sviluppo del progetto, che sarà presto accompagnato da nuove azioni e strumenti dedicati alla facilitazione e al supporto dei Forum, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento e dagli obiettivi dell’Amministrazione.

"Il rafforzamento e il supporto amministrativo ai Forum – sottolinea la vice sindaca Chiara Bellini- è un passo importante per garantire continuità, ascolto e qualità nei processi partecipativi. I Forum sono luoghi in cui le persone portano idee e responsabilità condivisa: metterli nelle condizioni di lavorare bene significa investire nella comunità e nella cura dei quartieri".