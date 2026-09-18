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Forza Italia si mobilita anche nel Riminese per le liste d'attesa della sanità

Ecco l'elenco dei banchetti in cui è possibile raccogliere informazioni e firmare una petizione ad hoc

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
18 settembre 2026 12:25
Forza Italia si mobilita anche nel Riminese per le liste d'attesa della sanità -
Rimini
Attualità
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Forza Italia porta anche in provincia di Rimini la campagna di sensibilizzazione sulle liste d’attesa nella sanità. I banchetti saranno un punto di informazione per i cittadini sui propri diritti e sugli strumenti disponibili per affrontare eventuali difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie. Sarà possibile ricevere il vademecum informativo e conoscere le procedure per tutelarsi in caso di problemi nella prenotazione di visite ed esami. Presso i banchetti sarà inoltre possibile sottoscrivere la petizione promossa dal capogruppo di Forza Italia in Assemblea legislativa Pietro Vignali, che chiede alla Regione di intervenire per ridurre le liste d’attesa.

Gli appuntamenti in provincia di Rimini



Venerdì 18 settembre, dalle 9.00 alle 12.00 – Riccione, area mercato
Sabato 19 settembre, dalle 9.00 alle 12.00 – Rimini, Piazza Tre Martiri
Sabato 19 settembre, dalle 9.00 alle 12.00 – Bellaria, Isola dei Platani
Venerdì 25 settembre, dalle 9.00 alle 12.00 – Riccione, area mercato
Sabato 26 settembre, dalle 9.00 alle 12.00 – Rimini, Piazza Tre Martiri
Sabato 26 settembre, dalle 9.00 alle 12.00 – Bellaria, Isola dei Platani
Venerdì 2 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00 – Riccione, area mercato
Sabato 3 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00 – Rimini, Piazza Tre Martiri
Sabato 3 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00 – Bellaria, Isola dei Platani
Venerdì 9 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00 – Riccione, area mercato
Sabato 10 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00 – Rimini, Piazza Tre Martiri
Sabato 10 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00 – Bellaria, Isola dei Platani

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