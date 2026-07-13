Frana sulla Senatellese, sopralluogo tra Verghereto e Casteldelci: “Pronti i fondi per la ricostruzione”

L’onorevole Buonguerrieri con i sindaci Mercatelli e Tonielli sul tratto danneggiato

Oggi l'Onorevole Alice Buonguerrieri (FDI), il sindaco di Verghereto Simone Mercatelli, il sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli e il presidente della Pro Loco Capanne Alvaro Caminati si sono incontrati per un sopralluogo nel punto in cui si è verificata la frana lungo la Senatellese, tra il Comune di Verghereto e quello di Casteldelci.

Il sopralluogo, fissato da tempo, rappresenta il seguito concreto dell’impegno assunto durante la campagna per le elezioni amministrative di Verghereto e si inserisce nel percorso avviato attraverso i diversi incontri già svolti con i sindaci interessati, il commissario straordinario Fabrizio Curcio e la struttura commissariale.

“Da quando i cittadini hanno chiesto a Fratelli d’Italia di occuparsi di una problematica che, nonostante le numerose promesse della sinistra, non era ancora stata risolta, il principale partito di Governo ha iniziato a lavorare per arrivare alla ricostruzione di un’arteria strategica per il territorio, gravemente danneggiata dall’alluvione”, dichiara l’Onorevole Alice Buonguerrieri.

“Questo impegno ha prodotto risultati concreti: la Senatellese rientrerà tra gli interventi finanziati nell’ambito degli ulteriori 500 milioni di euro stanziati dal Governo Meloni, che si aggiungono ai 2 miliardi e 900 milioni già messi a disposizione nell’immediatezza degli eventi per la ricostruzione pubblica”.

“Mentre il Governo Meloni risolve i problemi dei cittadini creati dalla mancata manutenzione del territorio in capo esclusivo alla Regione Emilia-Romagna, questa sta ritardando gli adempimenti di propria competenza – ricorda il deputato FDI -. Le risorse stanziate dal Governo, destinate a finanziare anche la Senatellese, potranno infatti essere concretamente erogate soltanto quando la Regione si degnerà di aprire la piattaforma sulla quale dovranno essere caricate questa e le altre opere in attesa dei finanziamenti già stanziati dal Governo.

Chiediamo quindi alla Regione di completare rapidamente l’unico passaggio di sua competenza, prevedendo, qualora fosse necessario, anche l’erogazione per stralci delle somme già stanziate, in modo da non ritardare ulteriormente la messa a terra di risorse preziose e attese dai cittadini”.

“Subito dopo il finanziamento, insieme ai sindaci, mi farò parte attiva per convocare un tavolo tecnico con la struttura commissariale – chiosa Buonguerrieri -, affinché si possa procedere speditamente alla realizzazione delle opere finanziate”.