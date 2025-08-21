Francesco De Gregori in concerto a Cattolica per celebrare i 50 anni di Rimmel

Il quarto album in studio di Francesco De Gregori è una pietra miliare che ha segnato intere generazioni

Francesco De Gregori festeggia il 50° anniversario dall'uscita di “Rimmel” con un tour che toccherà tutta Italia a partire da sabato 23 agosto. “Rimmel” verrà riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori che cambieranno in ogni tappa, rendendo ogni appuntamento unico. Il quarto album in studio di Francesco De Gregori è una pietra miliare che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”.

Francesco De Gregori sarà accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond, tastiere e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni). Coriste: Francesca La Colla e Cristina Greco. Il pubblico avrà l’opportunità di vivere le emozioni dell’album e del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi, passando da location uniche, alla magia dei teatri, dalla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club che creano una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori.

Le date estive del Rimmel Tour 2025 di Francesco De Gregori



23 agosto all’Arena della Regina di Cattolica



26 agosto al Dolmen Summer Fest di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani)



28 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Reggio Calabria)



30 agosto in Piazza dei Cavalieri a Pisa, in occasione di Summer Knights



4 settembre alle Cave Del Duca di Lecce



6 settembre allo Sferisterio di Macerata



10 settembre al Teatro Antico di Taormina



15 settembre in Piazza Carlo di Borbone alla Reggia di Caserta, in occasione di Un'Estate da Belvedere



24 settembre all’Arena di Verona



Il tour riprenderà il 31 ottobre con una serie di concerti nei teatri italiani, in programma tra ottobre e novembre, per poi proseguire nei palasport di Milano e Roma a dicembre. Per chiudere questo viaggio musicale, a gennaio e febbraio 2026, De Gregori si esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta.

