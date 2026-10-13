Fratelli d’Italia: "A Rimini reati in calo, ma sulla sicurezza servono risposte concrete"

Il partito chiede più controlli nei quartieri, dati sull’efficacia delle telecamere e interventi contro il degrado urbano

"Meno denunce, ma la sicurezza resta una questione aperta". È la posizione di Fratelli d’Italia Rimini, che interviene sui dati relativi alla criminalità in provincia e invita a non fermarsi alla diminuzione registrata nel 2025. Secondo i numeri richiamati dal partito, le denunce sono scese del 10,7% rispetto all’anno precedente, mentre Rimini si colloca al sesto posto in Italia per incidenza dei reati denunciati, con oltre 5.376 denunce ogni 100mila abitanti.

Per il partito, "il dato positivo non esaurisce il problema". La percezione di sicurezza, sostiene Fratelli d’Italia, "passa anche dalla tranquillità con cui anziani, famiglie, commercianti e donne possono vivere gli spazi pubblici e rientrare a casa la sera". Da qui la richiesta di ascoltare i residenti e intervenire sulle criticità segnalate nei diversi quartieri.

Nel mirino finiscono anche gli investimenti sulla videosorveglianza illustrati dal sindaco e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad. Le telecamere, secondo i dati citati nella nota, sono passate dalle 44 iniziali alle 464 attuali, con l’obiettivo di raggiungere quota 557 entro il 2027. Le risorse destinate al sistema superano i quattro milioni di euro. Fratelli d’Italia definisce importanti questi investimenti, ma chiede di "conoscere i risultati ottenuti: quanti episodi siano stati chiariti grazie alle immagini, quali situazioni siano state prevenute e quali zone della città abbiano registrato miglioramenti".

Il partito rivendica inoltre le proprie iniziative sul tema, sostenendo di aver sollecitato in questi mesi un rafforzamento dei controlli, una maggiore attenzione istituzionale e pattugliamenti più incisivi. Tra le richieste indicate figurano più risorse per le forze dell’ordine, il potenziamento degli organici e della Questura e una presenza più costante delle auto di servizio sul territorio. Le richieste riguardano anche l’amministrazione comunale. Secondo Fratelli d’Italia, il Comune dovrebbe intervenire sul degrado urbano, migliorare l’illuminazione e la cura degli spazi pubblici e rafforzare la Polizia Locale. L’attenzione, sottolinea il partito, "non dovrebbe concentrarsi soltanto sul centro storico e sul lungomare, ma estendersi ai quartieri e alle periferie, dove le segnalazioni dei residenti devono trovare risposte tempestive. La sicurezza, nella posizione espressa dal partito, non può essere valutata soltanto attraverso le statistiche, ma anche sulla base delle condizioni quotidiane in cui i cittadini vivono la città", concludono.