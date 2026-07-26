Fratelli d'Italia inaugura la nuova sede a Rimini, Marcello: "Siamo pronti alle prossime elezioni"

All'inaugurazione presenti il ministro Foti e Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera

È stata inaugurata ieri mattina (25 luglio), in via Bonsi 21 a Rimini, la nuova sede provinciale di Fratelli d'Italia. Al taglio del nastro presente il capogruppo del partito alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, che ha portato il proprio saluto alla comunità riminese. Con lui hanno preso parte all'iniziativa la senatrice Domenica Spinelli, il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fdi Emilia-Romagna, la deputata Beatrice Colombo, la consigliera regionale Marta Evangelisti, capogruppo del Gruppo assembleare, e il consigliere regionale Nicola Marcello. Alla giornata ha partecipato inoltre il Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, a conferma della piena sintonia tra il territorio e il Governo nazionale.

"L'affluenza all'inaugurazione è la migliore dimostrazione della vicinanza dei cittadini al progetto di Fratelli d'Italia e del radicamento sempre più solido del nostro partito sul territorio - ha dichiarato il consigliere regionale Nicola Marcello - e questa sede è un punto di partenza, non un punto di arrivo: siamo pronti, con entusiasmo e senso di responsabilità, ad affrontare le prossime elezioni amministrative."