Fratta Terme matricola terribile: battuto 1-0 il Santarcangelo di Fregnani

Decide Seck, nel finale Vernazzaro sfiora il pari

Fratta Terme - Young Santarcangelo 1-0

FRATTA TERME: G.Lombardi, Siboni, Ravaioli, Pezzi, De Luca (35' st Benini), Gallo, Spadaro (42' st Milandri), Marozzi (28' st Errani), Ndiaye (15' st Sedioli), Seck, Toure. A disp.: Zavatti, Miraglia, De Matteis, Diop, Candoli. All.: Malandri.

SANTARCANGELO: Pazzini, Ciavatta, Rocchi, Zaghini (38' st Vernazzaro), Vukaj (35' st Cenci), Guidi, Fuchi (35' st Banzola), Zanni, Cecconi (24' st M.Lombardi), Satalino (20' st Bianchi), Misuraca. A disp.: Golinucci, Pironi, Parma, Drudi. All.: Fregnani.

ARBITRO: Sfirschi di Piacenza.

RETI: 30' pt Seck

AMMONITI: Ndiaye, Gallo, Zaghini, Zanni, Pazzini, Cecconi, Vukaj, Vernazzaro, Rocchi.

FRATTA TERME Dopo una sfida intesa nella stagione precedente, che ha visto i termali salire di categoria e i riminesi approdare dai play-off, Fratta Terme e Santarcangelo si sfidano, con la vittoria che sorride ai padroni di casa.

Partita bloccata fino al 15’ del primo tempo: le squadre si studiano, il gioco è spezzettato, con azioni soprattutto di rimessa. Al 15’ la gara si accende con gli ospiti che riscaldano le mani a Lombardi. È Cecconi, con un tiro da buona posizione, a chiamare il numero uno locale alla presa senza troppi affanni. Al 25’ ancora Lombardi protagonista: questa volta compie un vero e proprio miracolo su Misuraca. Il numero 11 del Santarcangelo, su assist di Cecconi, calcia a botta sicura da ottima posizione, ma il portiere devia con i piedi in angolo. Al 30’ si vede la Fratta con il suo uomo migliore, Seck. Azione perfetta: salta due avversari e calcia a giro, con Pazzini che devia in corner. Gallo batte e sul secondo palo è ancora Seck che, di piattone, la schiaffa dentro: 1-0, gol che si rivelerà decisivo. Al 40’ confusione nell’area bianco-verde: la palla esce centralmente e dal limite Satalino calcia in porta. Cecconi devia da posizione favorevole, ma il pallone finisce fuori di un soffio. Santarcangelo vicino al pareggio.

La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo: grande agonismo tra le due compagini, nervosismo alle stelle, ma emozioni da partita vera. Al 75’ il Santarcangelo si affaccia in area locale con una buona azione sulla fascia destra: cross al centro, ma nessuno raccoglie e il pericolo rientra. All’83’ buona occasione per la Fratta su calcio d’angolo: la palla arriva sulla sinistra nei piedi di Abdoul, che calcia malamente fuori da posizione incredibilmente favorevole. Sei minuti di recupero, finale al cardiopalma. A quattro minuti dalla fine gli ospiti hanno un’occasione clamorosa: cross dalla destra e Vernazzaro, appena entrato, si trova la palla al volo dentro l’area piccola. Impatta di destro, ma la conclusione termina incredibilmente oltre la traversa. Dopo sei minuti di recupero, la Fratta porta a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza.