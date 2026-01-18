Fregnani, esordio ok in casa: il Santarcangelo regola il Mesola nello scontro salvezza
Clementini vittoriosi per 1-0: decide gol di Cecconi su assist di Satalino
Young Santarcangelo - Mesola 1-0
SANTARCANGELO: Pazzini, Ciavatta, Rocchi, Zaghini, Vukaj, Ceccarelli, Fuchi (21' st Vitucci), Cenci, Cecconi (37' st Zanni), Misuraca (30' st Bianchi), Lombardi (13' st Satalino). A disp.: Golinucci, Guidi, Marconi, Vernazzaro, Drudi. All.: Fregnani.
MESOLA: Guidi, Lucci, E.Cavallari (23' st Biolcati), Valesani, Telloli (37' st Crosara), Maistrello, Spano (49' st Ribello), Marangon (23' st Rivas), Davo, Cantelli, Alessio. A disp.: Finotti, Guariento, Paganini, Neffati. All.: O.Cavallari.
ARBITRO: Stano di Modena.
RETI: 16' st Cecconi.
AMMONITI: Marangon, Cecconi, Zaghini, Spano.
SANTARCANGELO Colpo salvezza del Santarcangelo, che regola 1-0 il fanalino di coda Mesola. Decide un gol di Cecconi, servito da un perfetto assist di Satalino. Per Luca Fregnani bilancio positivo sulla panchina clementina: dopo il pari a Ferrara, esordio casalingo con vittoria.
La partita è stata equilibrata nei primi minuti. Al 4’ Vukaj, di testa, sfiora il palo della porta difesa da Guidi. Il Mesola risponde al 12’ con un colpo di testa di Davo sugli sviluppi di un angolo; Pazzini blocca. Al' 35' Guidi si rende protagonista con un grande intervento a chiudere lo specchio a Lombardi.
Nel secondo tempo il Mesola parte forte e al 50' Cantelli impegna Pazzini con una bella conclusione dal limite dell'area. I padroni di casa trovano il gol che vale i 3 punti al 62': Cecconi sfrutta il bel pallone servito dal neo-entrato Satalino ed insacca l'1-0 con un tap-in vincente.
Nel finale Pazzini è impegnato da una gran conclusione di Marangon diretta all'incrocio dei pali.