Frida Vasini tra le protagoniste della festa della piadina a Bellaria Igea Marina

In piazza Don Minzoni, il protagonista è il gusto locale, con La Baracca, Pachamama e L’Insolito posto

È partita ieri (venerdì 12 settembre) la Festa della Piadina di Bellaria: tre giorni tra sapori, musica, tradizione e storie di Romagna, con le piazze della città protagoniste di un grande racconto collettivo. In piazza Don Minzoni, il protagonista è il gusto locale, con La Baracca, Pachamama e L’Insolito posto, mentre piazza Matteotti accoglie il connubio tra gastronomia e musica con il Comitato Borgata Vecchia. In piazzale Perugia, invece, food & music con Amici del Mare Alta Marea. A completare il percorso c’è piazzetta Fellini - Le Vele – “ Piadina che Storia, “ lo spazio dedicato alla storia della piadina e alle radici della Romagna con Frida Vasini. "Un luogo dove la piadina diventa memoria, racconto e identità, attraverso storie, tradizioni e quel modo tutto romagnolo di stare insieme attorno a una tavola", spiegano gli organizzatori.

