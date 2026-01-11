Frizzante pari tra Novafeltria e Diegaro: Ensini risponde a Giorgini

Il risultato sta più stretto ai gialloblù allenati da Mancini

Novafeltria - Diegaro 1-1

NOVAFELTRIA: Olivieri, Guerra (35' st Carbonara), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani, Canini (23' st Frihat), Giorgini (44' st Camara), Galli (30' st Astolfi). A disp.: Renzetti, Medici, Tamagnini, Ciccioni, Tani. All.: Mancini.

DIEGARO: Zammarchi, Donati, Frosio, Torelli (5' st Ensini), Fiumi, Tamburini, Baldinini, Scarponi, Casalboni (15' st Savelli), Bonandi (26' st Pasini), Mazzuoli. A disp.: Stella, Giacalone, Giorgini, Campanini, Gabanini, Maiolani. All.: Giorgi.

ARBITRO: Pieri di Cesena.

RETI: 37' pt Giorgini, 32' st Ensini.

AMMONITI: Pasini.

MARTORANO Partita vibrante e ricca di occasioni sul campo neutro di Martorano: il pari sta stretto al Novafeltria. Buon avvio della squadra di casa, che tiene sotto pressione gli avversari. Al 10' Giorgini ci prova da fuori area, il tiro rasoterra viene deviato, ma Zammarchi non si fa sorprendere ed è bravo a distendersi in angolo. Un minuto dopo la difesa di casa pasticca in fase di impostazione, Casalboni spreca il possibile gol dell'ex con un tiro debole, parato da Olivieri. Un giro di lancette dopo Pietro Guerra serve Piva, splendida palla in profondità per Canini, il cui tiro trova pronto Zammarchi. Al 15' Baldinini, ex capitano del Novafeltria, dalla sinistra serve l'inserimento di Bonandi che calcia rasoterra, ottimo l'intervento di Olivieri a salvare la porta.

La risposta dei ragazzi di Mancini al 21' è affidata a Piva: il tiro mette in difficoltà Zammarchi che non trattiene, Galli recupera palla, ma non riesce a servire l'accorrente Giorgini. Tre minuti dopo angolo per il Novafeltria, Zammarchi respinge di pugno, Castellani sulla sinistra calcia di potenza, l'estremo difensore del Diegaro con un grande intervento mantiene la porta inviolata. Al 31' Castellani per Galli, bravo a girarsi, il tiro termina di poco a lato. La squadra di casa alza i ritmi: cross da sinistra per Canini, che stoppa e scarica per Castellani, dal dischetto del rigore il centrocampista calcia fuori. Al 33' tiro da fuori area di Piva che termina a lato. La replica del Diegaro affidata al 34' a Mazzuoli, ma Olivieri di piede di si oppone con un grande intervento, salvando su un rigore in movimento. Tre minuti dopo Giorgini sblocca il risultato con un tiro capolavoro dai 25 metri. Il Novafeltria prova a sfruttare l'entusiasmo del gol, Galli serve Castellani, tiro sporco che colpisce l'incrocio dei pali. Al 39' Giacobbi lancia Galli in area, l'attaccante si allarga troppo, ma riesce a calciare, palla fuori. Al 41' Piva spreca la palla del raddoppio, mancando la conclusione a tu per tu con Zammarchi.

Nella ripresa il Novafeltria parte nuovamente a spron battuto con uno scambio tra Castellani e Canini, che da buona posizione spreca calciando debolmente, blocca Zammarchi. Al 7' Andrea Pavani serve Galli, che si accentra ed entra in area, il tiro sfiora la traversa. Al 59' Renzi di testa sugli sviluppi di un angolo mette fuori. Al 65' tiro a giro dal limite dell'area di Bonandi, Olivieri blocca senza difficoltà. Ancora Bonandi dal limite serve l'accorrente Scarponi, cross rasoterra che attraversa pericolosamente l'area piccola senza trovare deviazione. Al 71' Frihat ruba il tempo a un difensore, ma il suo tiro è alto. Il Diegaro trova il pari al 77' grazie a una zampata di Ensini, a tu per tu con Olivieri. All'82' angolo per la squadra di casa, a provarci di testa è Nucci, ma anche questa volta la palla non inquadra lo specchio. L'ultimo tentativo è di Piva al 91', su cross di Frihat, ma la conclusione in spaccata è preda di Zammarchi.

Mancini (all. Novafeltria)