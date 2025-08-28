Frodi sui finanziamenti statali: due arresti, sequestrati beni per 5 milioni

Indagate dieci persone, nel mirino sette società tra Roma e Milano: contestati i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio

La Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale di Milano che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, indagate per indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. È stato inoltre eseguito il sequestro preventivo di beni per 5 milioni di euro. Gli arresti sono stati eseguiti a Bologna e in Provincia di Rimini.

L’indagine coinvolge dieci persone e sette società (aventi sede a Roma e Milano) nei cui confronti è ipotizzata la responsabilità amministrativa degli enti scaturente dagli illeciti penali commessi dai rispettivi amministratori di fatto e di diritto.

Nel dettaglio, gli inquirenti hanno fatto accertamenti in primis su un singolo finanziamento di 150.000 euro: i soggetti arrestati sono accusati di aver ottenuto illecitamente tra il 2022 e il 2023, attraverso "veicoli" societari, finanziamenti con garanzia pubblica per oltre 5 milioni di euro, presentando documentazione in cui si attestavano condizioni societarie e personali non veritiere. Mediante informazioni fornite dagli uffici della Procura Europea del Belgio, della Estonia e della Lituania, gli inquirenti hanno verificato il trasferimento dei fondi dall'Italia all'estero attraverso operazioni bancarie, anche frazionate, apparentemente collegate a comuni transazioni commerciali tra società ma, in realtà, dirette a assicurarsi le disponibilità finanziarie attraverso una fitta rete di società amministrate da prestanomi, da prossimi congiunti o infine da soggetti con legami di parentela e di amicizia con indagati. In alcuni casi, i finanziamenti ricevuti sono stati dirottati verso un “conto di transito” localizzato in Belgio e intestato a una società di diritto estone utilizzato unicamente per convogliare denaro verso rapporti bancari intestati a persone di nazionalità italiana o comunque residenti in Italia.