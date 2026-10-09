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Frontale sul ponte del Rio Melo, moto rimane incastrata sotto il camion: ricoverato il centauro

I fatti sono avvenuti a Riccione, il ferito è un uomo di Coriano

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
09 ottobre 2026 17:02
Frontale sul ponte del Rio Melo, moto rimane incastrata sotto il camion: ricoverato il centauro - Foto inviateci da un lettore
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Riccione
Cronaca
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Un 69enne di Coriano è stato ricoverato in ospedale martedì sera (6 ottobre), dopo un incidente stradale avvenuto alle 20.45 circa in via Udine a Riccione. Il frontale, avvenuto sul ponte del Rio Melo, dove la carreggiata stradale si restringe, ha coinvolto il 69enne, alla guida di una moto, e un camion. La moto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Riccione, intervenuta con due pattuglie. Il personale del 118 ha prestato soccorso al ferito e ne ha disposto il ricovero in ospedale.

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