Frontale sul ponte del Rio Melo, moto rimane incastrata sotto il camion: ricoverato il centauro

I fatti sono avvenuti a Riccione, il ferito è un uomo di Coriano

Un 69enne di Coriano è stato ricoverato in ospedale martedì sera (6 ottobre), dopo un incidente stradale avvenuto alle 20.45 circa in via Udine a Riccione. Il frontale, avvenuto sul ponte del Rio Melo, dove la carreggiata stradale si restringe, ha coinvolto il 69enne, alla guida di una moto, e un camion. La moto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Riccione, intervenuta con due pattuglie. Il personale del 118 ha prestato soccorso al ferito e ne ha disposto il ricovero in ospedale.