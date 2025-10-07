Frontemare Rimini: la notte si accende con Giorgio Prezioso al Top Club Show Dinner

Appuntamento venerdì 10 ottobre

Venerdì 10 ottobre il Top Club Show Dinner di Rimini ospiterà Giorgio Prezioso, uno dei DJ italiani più conosciuti e apprezzati a livello internazionale.

La serata inizierà alle ore 21.00 con la cena spettacolo, durante la quale il dj set sarà affidato a Max Monti Dj, affiancato dalla voce energica di Carlotta Voice, capace di coinvolgere il pubblico con la sua presenza scenica. Dopocena, salirà in consolle l’ospite più atteso, Giorgio Prezioso.

L’artista ha iniziato la sua carriera nei primi anni ’90 diventando in breve tempo uno dei protagonisti della scena dance europea. La sua popolarità è esplosa con il progetto Prezioso feat. Marvin, che ha firmato brani entrati di diritto nella storia della musica dance come Tell Me Why, Let Me Stay e Rock the Discothek. Parallelamente, Prezioso si è fatto conoscere anche come voce e volto radiofonico, grazie alla sua lunga collaborazione con Radio Deejay e successivamente con Radio m2o, dove ha contribuito a diffondere la cultura del clubbing a un pubblico sempre più vasto.