Fuga romantica a Formentera: itinerari, spiagge segrete e soggiorni di charme

Formentera non è solo festa: a pochi km dai punti caldi, o fuori stagione, l'isola diventa silenziosa e perfetta per un weekend in due

Formentera ha questa fama un po' fuorviante di isola da festa e bagni di gruppo all'alba. Basta spostarsi di pochi chilometri da quei punti, o scegliere le settimane giuste, e l'isola cambia registro: resta lunga poco più di venti chilometri, ma dentro quello spazio minuscolo si nasconde una versione molto più silenziosa, quella che due persone in cerca di un weekend a due dovrebbero davvero prendere in considerazione.

Il lato silenzioso dell'isola

La riserva naturale di Ses Salines occupa buona parte del nord, tra vasche di sale che cambiano colore secondo l'ora del giorno e sentieri sterrati che si percorrono in bici senza incrociare quasi nessuno prima delle nove di mattina. I fenicotteri si vedono spesso in autunno, quando l'acqua bassa delle saline diventa rosa e il caldo si è già ammorbidito. Camminare lì al tramonto, con le farsi sentire e il rumore delle onde che arriva da lontano, è uno dei momenti in cui l'isola smette di somigliare alla cartolina che tutti conoscono. Caló des Mort, sulla costa ovest, si raggiunge con una camminata su un sentiero di roccia che scoraggia chi cerca comodità, non chi cerca acqua turchese incastonata tra due pareti di roccia. Il vento lì si sente meno, riparato com'è dalla conformazione della costa.

Dove dormire, in due

I posti letto nella bassa stagione romantica, quella a cavallo tra primavera e inizio autunno, si concentrano in poche strutture. Formentera non è solo la patria del divertimento estivo, ma anche un'oasi di pace ideale per una fuga romantica a due. Dalle passeggiate lungo i percorsi verdi della riserva naturale di Ses Salines alle baie calde e riparate di Caló des Mort, l'isola regala scorci indimenticabili lontani dalla folla. Per chi desidera vivere un'esperienza intima e riservata, la sistemazione ideale è rappresentata dai complessi residenziali immersi nella macchia mediterranea o a pochi passi dal mare. Per selezionare le strutture più suggestive e riservare la propria sistemazione ideale prima del tutto esaurito, basta consultare i canali dedicati. Effettuando una ricerca mirata per appartamenti formentera, è facile individuare strutture affascinanti e ben posizionate per godersi un soggiorno indimenticabile all'insegna del relax. Conviene muoversi con largo anticipo, soprattutto se la data scelta cade a ridosso di un weekend lungo: i pochi monolocali con vista mare spariscono in fretta, e quello che resta disponibile all'ultimo momento raramente è vicino a una delle zone tranquille di cui si è parlato finora.

Muoversi senza fretta

L'isola si gira comodamente in scooter o in bici elettrica, su strade strette che passano tra muretti a secco e campi di fichi contorti dal vento salmastro. Il faro de la Mola, sulla punta orientale, resta un punto fermo per chi vuole vedere l'alba senza folla, a patto di arrivare presto: il parcheggio conta poche decine di posti e si riempie in fretta appena la luce comincia a cambiare. Lungo la costa i chiringuitos aprono verso mezzogiorno e chiudono con il sole, servendo pesce alla griglia e un bicchiere di vino bianco fresco su tavoli di legno consumati dalla salsedine e dagli anni.



