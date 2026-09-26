Fuggitivi di via Tolemaide: trovati nell'auto droga e coltelli. Cocaina anche a casa del complice

I due giovani albanesi non si erano fermati all'alt della Polizia

Erano coinvolti nello spaccio di cocaina i due albanesi che giovedì 24 settembre hanno innescato il rocambolesco inseguimento sulla Tolemaide. Intercettati dalla Polizia per la Bmw rubata, non si sono fermati all'alt, speronando l'auto della Polizia e fuggendo a tutta velocità, provocando piccoli incidenti e provocando il ferimento di alcuni automobilisti, tra cui turisti svizzeri. Messi alle strette, i due uomini albanesi hanno abbandonato la vettura e sono fuggiti a piedi, venendo però entrambi raggiunti e fermati. Durante l'inseguimento a piedi, uno degli agenti ha esploso due colpi in aria. Il primo fuggitivo fermato è stato portato in ospedale: durante la fuga è caduto in un fosso, procurandosi escoriazioni.

I fuggitivi erano due albanesi di 21 e 22 anni ritenuti responsabili di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio, porto d'armi od oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Nell'abitacolo del suv, invece, è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, denaro contante e due coltelli. Portati in Questura, nel corso degli accertamenti è emerso il loro coinvolgimento nel giro dello spaccio ed è scattata una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stato individuato un italiano 33enne, ritenuto anche lui coinvolto nello spaccio, in quanto trovato all'interno di una stanza dove erano nascosti 347 grammi di cocaina oltre a 6.500 euro in contanti che sono valsi le manette anche per lui per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.