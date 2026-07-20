Fumo da un appartamento: scatta l'evacuazione del grattacielo di Rimini

La causa: una piccola pentola lasciata accesa su un fornellino

Questa mattina (lunedì 20 luglio), intorno alle 10.20, i Vigili del Fuoco sono intervenuti al Grattacielo di Rimini, che è stato evacuato per precauzione. A far scattare l'allarme è stato il fumo che, da un appartamento del 17esimo piano, si è propagato al corridoio. Una volta giunti sul posto, assieme a Carabinieri e Polizia Locale, i Vigili del Fuoco hanno spento quello che era un principio di incendio, provocato da una piccola pentola lasciata su un fornello all'interno dell'appartamento. Nel giro di tre quarti d'ora, la situazione è tornata alla normalità, con le persone rientrate all'interno dei propri appartamenti.