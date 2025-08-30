Fumo dal treno a Riccione: passeggeri evacuati e traffico ferroviario bloccato

È successo questa mattina, treni fermi per circa un'ora

Momenti di concitazione nella mattinata di oggi (sabato 30 agosto), nei pressi della stazione ferroviaria di Riccione. I passeggeri di due carrozze di un treno della tratta Venezia-Lecce sono dovuti scendere, a seguito di un principio di incendio. Il fumo sprigionatosi, fuoriuscito dal vagone, ha immediatamente allertato gli addetti di Rfi, che hanno avviato le procedure per mettere i passeggeri al sicuro.

Le operazioni hanno causato il blocco del traffico sui binari: treni fermi per circa un'ora, il tempo che ha poi impiegato lo stesso treno per ripartire in direzione sud, intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, che hanno spento il principio di incendio, causato probabilmente da un guasto elettrico, e una pattuglia dei Carabinieri di Riccione. Nessuna persona risulterebbe intossicata.