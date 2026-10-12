Fumo dall'ex colonia Bolognese: c'erano segni di bivacco, in fiamme oggetti e mobili

Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale del 118

Alle 13 di oggi (12 ottobre) è scattato l'allarme quando dall'ex colonia Bolognese, a Miramare, si è sprigionato del fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e un pattuglia dei Carabinieri. A prendere fuoco erano stati alcuni oggetti e piccoli mobili, all'interno dell'ex colonia, usata come luogo di bivacco. Le persone presenti all'interno, allo sprigionarsi del fumo, hanno abbandonato la zona, facendo perdere le proprie tracce.