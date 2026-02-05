Fumo e fiamme sul tetto del padiglione della Fiera di Rimini: il principio di incendio domato dai pompieri

Gli operai, durante la pausa pranzo, danno l'allarme

Momenti di concitazione oggi (giovedì 5 febbraio), intorno alle 13, nel padiglione B5 del quartiere fieristico di Rimini. Un principio di incendio è scoppiato sul tetto del padiglione: a dare l'allarme sono stati gli operai, impegnati negli allestimenti del prossimo evento in programma, durante la pausa pranzo. Sul posto è intervenuto il personale dei Vigili del Fuoco che ha immediatamente spento le fiamme. Le operazioni sul tetto sono ancora in corso per gli accertamenti di rito, che prevedono lo smontaggio dei pannelli dell'impianto fotovoltaico nell'area in cui sono scaturite le fiamme.