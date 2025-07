Fuoristrada in moto a Novafeltria, tre turisti si perdono: uno cade e si frattura le gambe

Il malcapitato, 51enne del Veneto, è stato trasportato a Cesena con l'elisoccorso

Nella mattinata di oggi, 4 luglio, tre motociclisti in sella a moto enduro, partiti dal Veneto per un’escursione fuoristrada, si sono persi nelle colline dell’entroterra riminese, imboccando per errore una strada sterrata molto impegnativa che conduce alla località "Il Poggio", nel territorio di Torricella, frazione di Novafeltria.

Durante una manovra di retromarcia su un tratto particolarmente impervio, nel tentativo di tornare indietro, uno dei tre, un uomo di 51 anni, ha perso l’equilibrio, cadendo e venendo travolto dalla propria moto, una Yamaha Tenerè 700. L’impatto gli ha provocato la frattura di entrambe le gambe.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della difficoltà di accesso nella zona, impraticabile per l'ambulanza. Dopo aver localizzato i tre forestieri tramite il sistema dei propri mezzi, sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Locale di Novafeltria con un mezzo fuoristrada. Dopodiché è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

Gli altri due motociclisti, illesi, hanno collaborato alle operazioni di soccorso.