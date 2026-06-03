Le attività di ripristino sono state complesse a causa dell'entità dei danni

Furti di rame e apparati in 5 centraline telefoniche in Romagna. Fra sabato e domenica scorsi, nel mirino sono finiti i nodi di Sant’Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna in provincia di Ravenna, Sant’Agata Feltria e Montefiore Conca in provincia di Rimini e Borello nei pressi di Cesena. Lo riporta Corriere Romagna.

Le attività di ripristino sono state complesse a causa dell'entità dei danni ma salvo imprevisti nella giornata di oggi si dovrebbe tornare al normale funzionamento del servizio. In corso anche interlocuzioni con le autorità giudiziarie competenti per accertare le responsabilità dei fatti.