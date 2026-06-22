Furti, ricettazione e non solo: il bilancio della sicurezza nella Notte Rosa per i Carabinieri

Tre giovani nei guai per possesso di grimaldelli: fermati a bordo della loro auto dopo segnalazione di un cittadino

Durante la Notte Rosa è stata intensa l'attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini. Due le denunce formalizzate per furto aggravato: la prima a carico di una 42enne, che aveva rubato, da un negozio di Riccione, merce per circa 300 euro. La donna è stata incastrata dalle immagini della videosorveglianza. Seconda denuncia per un 22enne, autore di un furto in un supermercato di Rimini. Tre giovani, di età compresa tra 19 e 23 anni, sono stati invece denunciati per l'ipotesi di reato di ricettazione: sono stati trovati in possesso di carta di credito, un personal computer e un tablet, tutti risultati rubati. A Coriano sono finiti nei guai altri tre giovani: grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino, che evidenziava la presenza di un'auto sospetta in una via della città, i Carabinieri hanno potuto fermare la vettura con a bordo i tre, denunciati per il possesso di grimaldelli e attrezzi per lo scasso.

Infine cinque ragazzi di nazionalità straniera, senza fissa dimora, sono stati sorpresi e denunciati dopo essersi introdotti abusivamente in proprietà private: due a Riccione e tre a Bellaria Igea Marina.