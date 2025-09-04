Furto della borsa sotto l'ombrellone a Rimini, il bagnino: "Facciamo i vigilanti, ma non basta"

La derubata è una turista piemontese 50enne

Nella mattinata di oggi (giovedì 4 settembre), intorno alle 9.30, si è verificato un furto in spiaggia, al bagno 99 di Rimini. Dall'ombrellone di una 50enne piemontese, in vacanza con la famiglia, è sparita la borsa, che conteneva le chiavi dell'automobile e il portafoglio con carta di credito. Il gestore del bagno 99, Roberto Nanni, famoso anche per essere tecnico Meteorologo certificato e divulgatore scientifico Ampro, esprime la sua amarezza: "Non è possibile andare avanti così: facciamo di tutto per accogliere e tutelare i nostri ospiti lungo le nostre spiagge, ma ciò che viene a meno è proprio la sicurezza".



Basta poco ai "topi di ombrellone" per colpire, vanificando gli sforzi dei gestori degli stabilimenti balneari, che si impegnano nella vigilanza: "Io e mia moglie, i nostri collaboratori...vigiliamo costantemente sulla nostra zona, nel vano tentativo di arginare il fenomeno, ma sembriamo quasi diventati dei vigili più che dei bagnini. Ed è una triste lotteria: oggi pomeriggio o domani a chi altro toccherà?".

Nanni aggiunge: "Non voglio sollevare polemiche, ma la piaga della microcriminalità si riflette sulle presenze turistiche. Questa famiglia, come le altre che hanno subito un reato, ci penseranno diverse volte prima di tornare in Riviera".