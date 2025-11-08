Furto nella villa di Alessandro Bastoni: ladri in azione durante la partita di Champions

Colpo nella serata di mercoledì a Castelli Calepio, mentre il difensore dell’Inter era in campo a San Siro

Ladri in azione nella villa di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale. Il furto è avvenuto nella serata di mercoledì, intorno alle 18, mentre il calciatore era impegnato a San Siro nella sfida di Champions League contro i kazaki del Kairat.

Approfittando dell’assenza del proprietario, una banda di almeno quattro persone avrebbe forzato un ingresso dell’abitazione situata a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, riuscendo in pochi minuti a impossessarsi di borse firmate e orologi di valore, tra cui due Rolex.

Una volta compiuto il colpo, i malviventi si sarebbero dileguati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo della vigilanza privata e dei carabinieri. Sul caso indagano i carabinieri di Bergamo, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e valutando possibili collegamenti con altri furti simili avvenuti recentemente nel Nord Italia.

Bastoni, originario del Cremasco, ha scelto di vivere nella Bergamasca, dove si è anche sposato. Il difensore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma secondo fonti vicine al giocatore, avrebbe appreso del furto al termine della partita.