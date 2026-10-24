Calcio Eccellenza B Futball Cava Ronco, con la Comacchiese è 2-2. Pietracuta sconfitto in casa dal Castenaso

Dopo aver battuto il Rimini, il Sanpaimola viene bloccato in casa dalla Valsanterno (0-0)

Cinque anticipi per la nona giornata del girone B di Eccellenza, in previsione del turno infrasettimanale. Ha aperto alle 14.30 il Santarcangelo, sconfitto 2-0 dalla Sammaurese al Mazzola. Giornata negativa anche per l'altra riminese, il Pietracuta: il Castenaso, mai vincente fuori casa, espugna il Bindi 3-1, anche se la squadra di casa reclama per l'arbitraggio. Pari scoppiettante tra Futball Cava Ronco Forlì e Comacchiese, con Boschi che all'87' evita la sconfitta per la squadra di casa. Il Sanpaimola, dopo aver espugnato il Neri e battuto il Rimini 3-2, non va oltre al pari per 0-0 con una Valsanterno sempre più rivelazione. Stesso risultato "a occhiali" anche tra Medicina Fossatone e Fratta Terme.

Fcr Forlì - Comacchiese 2-2

FCR (4-2-3-1): De Gori; Pascucci, Bergamaschi, Lambertini, Marzocchi (67' Sango); Rabiti (87' Bartolini), Adams; Casadei, Zammarchi (65' Parlanti), Piancastelli (72' Deshkaj); Boschi. A disp.: Zauli, Brusi, Di Novella, Franchini, Raggi. All.: Candeloro.

COMACCHIESE (3-5-2): Lusa; Succi, Temporin, Monaco; Centonze (59' Teleku), Diallo, Gordini, Derjai (81 Elshazly), Ferri; Sylla, Fogli (94' Mascanzoni). A disp.: Ferretti, Stefani, Felloni, Ferroni, Vitali, Farinelli. All.: Nordi.



ARBITRO: Danielli di Bologna.

RETI: 48’ Rabiti (F), 68’ Derjai (C), 84’ El Shazly (C), 87’ Boschi (F).

AMMONITI: Derjai (C), Boschi (F).

ESPULSO: 93' Temporin (C) per doppia ammonizione.

Medicina Fossatone - Fratta Terme 0-0

MEDICINA FOSSATONE (4-2-3-1): Aversa; Ferretti, Mazza, Tumminelli (19’ pt Zucchini), Monti; Fini, Galassi; Valente (23’ st Aloisi), Lanzoni (28’ st Fridhi), Rimini; Amaducci (43’ st Gio rgioni).A disp.: Piccinno, Cocchi, Dalmonte, Fernandi, Zani. All.: Assirelli.

FRATTA TERME (4-2-3-1): Lombardi; Panzavolta, Pezzi, Sedioli (36’ st Antonelli), Crociati (11’ st Ravaioli); Vukaj, Marozzi (41’ st Giunchi); Spadaro, Ravaglioli, Montesi (23’ st Candoli); Colli (11’ st Ndiaye). A disp.: Lonzardi, Errani, Siboni, Shyti. All.: Malandri.

ARBITRO: Alexandru Sfirschi di Piacenza.

ESPULSO: al 23’ pt Rimini (MF) per grave fallo di gioco.

AMMONITI: Galassi (MF), Lanzoni (MF), Montesi (FT), Sedioli (FT).

Sanpaimola - Valsanterno 0-0

SANPAIMOLA: Cortesi, Landini (31' pt Braccioli), Venturelli, Ferretti, Alberani, Cortesi, Gramellini (20' st Taroni), El Ghazaly, Fiori (12' st Filippi), Montuschi (37' st Conde), Bugani. A disp.: Mordenti, Guidi, Kaluseviko, Morini, Ghebreselassie. All.: Sintini.

VALSANTERNO: Bracchetti, Castagnini (34' st Strazzari), Valentini (6' st Zanini), Pirazzoli, Alpi, Fiengo, Simone (31' st Penazzi), Benincasa, Sona (43' st Marashi), Galanti (16' st Abiba), A.Bovo. A disp.: Bovo, Benini, Brisc, Cavina. All.: Benazzi.

ARBITRO: Astorri di Piacenza. AMMONITI: Bugani, Valentini, Zanini. A.Bovo.

Classifica

Rimini 21, Imolese e Castenaso 18, Sanpaimola e Comacchiese 15; Massa Lombarda 14, Fratta Terme e Valsanterno 13, Savignanese 12, Medicina Fossatone e Pietracuta 11, Sammaurese 9; Novafeltria e Russi 8, Osteria Grande 6 e Santarcangelo 3; Futball Cava Ronco Forlì 2, San Marino -2.