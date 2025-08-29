Futsal Champions League: Murata bravo e sfortunato contro il Forca

Il Murata, sabato alle 17:30, dovrà fare una grande gara contro gli andorrani dell’Encamp e sperare che lo Yerevan giochi un brutto tiro all’attuale capolista

Lo scontro al vertice del Gruppo A sorride al Forca, ora capolista unica dall’alto delle due vittorie su due. E, a dirla tutta, anche un pizzico di buona sorte strizza l’occhio ai padroni di casa macedoni, salvati per tre volte da altrettanti legni. Decide un gol di Seferi arrivato in apertura di ripresa, per un 1-0 che complica ma ancora non cancella il sogno qualificazione del Murata.

Spinto dal pubblico di casa, il Forca inizia spaventando Protti con la conclusione al volo di Ismaili, respinta di piede dall’estremo di Spada. Il Murata risponde con la staffilata di Moretti, fuori di un soffio. Jamičić, mattatore della gara inaugurale, vuole confermarsi valore aggiunto di questo Murata. Il croato si esibisce in un dribbling e tiro che Fera sgonfia con l’aiuto della traversa. Poi è Busignani – grande assente della prima giornata, al pari di Moretti – ad intercettare un pallone in mezzo al campo e ad avviare una ripartenza che lui stesso conclude con un destro alto. Fera, il portiere di casa, si stacca dalla propria area di rigore e, trovando poca opposizione, guadagna la zona tiro opposta, impensierendo Protti con una ‘puntata’ finita fuori di poco. Lo stesso Protti è reattivo, di piede, su Rivas Miranda, mentre ad Ercolani viene annullato un gol sulla punizione battuta da Mattioli per l’eccessiva prossimità di Busignani rispetto alla barriera sistemata dal portiere di casa. Il bolide di Zekiri che incoccia sulla traversa è la fotografia conclusiva di un primo tempo equilibrato.

La ripresa si apre con l’episodio che spacca la gara: Jonuzi punta Moretti e poi mette in mezzo un pallone che Seferi gira alle spalle di Protti. Poco dopo, l’azione si ripete in fotocopia, solo che stavolta c’è Jamičić a murare il tentativo di Seferi. Busignani esplora la conclusione dalla distanza, trovando una gran risposta di Fera. Poi lo stesso capitano bianconero imbuca per Ercolani, che si gira magistralmente e conclude sulla faccia interna del palo: Fera ringrazia e blocca. Il Forca cestina due pallonetti (di Ramadan prima e di Linares Moreno poi) che promettevano di trasformarsi in una seria ipoteca sui tre punti. Il Murata resta a galla e intensifica gli attacchi. Jamičić scheggia il palo da posizione defilata, poi ci prova anche dalla banda opposta – la destra – incontrando una gran risposta di Fera. Gli ultimi assalti sono col portiere di movimento (Ercolani), ma non portano i frutti sperati. Il Forca consolida il primato ma ancora non può dirsi aritmeticamente qualificato al turno successivo.

Il Murata, sabato alle 17:30, dovrà fare una grande gara contro gli andorrani dell’Encamp – fanalino del girone con zero punti – e sperare che lo Yerevan giochi un brutto tiro all’attuale capolista. Tutto, insomma, è rinviato agli ultimi 40’ effettivi.

UEFA Futsal Champions League, Turno Preliminare | Forca – Murata 1-0

FORCA

Fera, Ramadani, Jonuzi, Seferi, Ismaili

A disposizione: Isaki, Leveski, Krstevski, Zekiri, Rivas Miranda, Ramadan, Mustafi, Linares Moreno, De Almeida Postigo

Allenatore: Gazmed Hiseijini

MURATA

Protti, Moretti, Busignani, Jamičić, Ercolani

A disposizione: Geri, Giusti, Maiani, Zanotti, Ghiotti, Mattioli, Dominella, Belloni, De Angelis

Allenatore: Massimiliano Spada

Arbitro 1: Sven Schreiber (GER)

Arbitro 2: Bryan Claude François (FRA)

Arbitro 3: George Jansizian (SWE)

Cronometrista: Done Ristovski (MKD)

Ammoniti: Busignani

Marcatori: 20’37’’ Seferi