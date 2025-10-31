Futsal RSM, alla scoperta della Libertas: vuole essere la mina vagante del campionato

La squadra di Roberto Levani è settima ed ha passato il turno di Coppa Titano a spese del Faetano. Martedì 4 novembre sfida al Domagnano

La Libertas si sta mettendo in luce nel campionato sammarinese di futsal: la squadra di Roberto Levani (Manuel Mussoni il suo vice) è al settimo posto con un bottino di due vittorie (Juvenes Dogana, Tre Fiori), un pareggio (Pennarossa) e due sconfitte (La Fiorita e Faetano).

Ciliegina sulla torta il passaggio del turno in Coppa Titano a spese del Faetano e accesso alle Final Eight (avversari e date da stabilire). Il prossimo impegno è martedì 4 novembre nella palestra di Acquaviva (ore 22) contro il Domagnano.

“Siamo una realtà consolidata del campionato, abbiamo sempre disputato i playoff piazzandoci tra l’ottavo ed il nono posto – spiega il segretario del club Stefano Biordi che segue la squadra assieme ai dirigenti Sandro Agarici e Luca Moroni – . Dopo la parentesi dell’anno scorso in cui ci siamo volutamente ridimensionati, la società ha lavorato su un nuovo progetto allestendo una squadra competitiva che ha l’obiettivo di accedere ai playoff in posizione migliore rispetto al passato e togliersi qualche soddisfazione”.

Una è già arrivata: il pareggio contro la big Pennarossa, finalista con il Murata nella stagione scorsa, e anche quest’anno tra le favorite per lo scudetto.

A parte l’italiano Davide Fabbri, la rosa è composta da sammarinesi. A parte Michele Giorgetti, alla prima esperienza, e Federico Giardi e Simone Saraga, che provengono rispettivamente dal ping pong e dal nuoto, tutti gli altri vantano esperienza nel futsal. Alcuni arrivano da altri club del titano: è il caso di Lorenzo Paesini e Simone Baldelli (La Fiorita), Mattia Michelotti e Matteo Giorgini (Tre Fiori), Andrea Gasperoni (Fiorentino). Altri sono ritornati in campo dopo un anno di stop, l’unico superstite della squadra del 2024 è Fabiano Sammaritani. La stella è Elia Michelotti, classe 2001, esperienza nel calcio, ora in Usa dove ha vinto una borsa di studio. Dovrebbe ritornare per i playoff.

Di spessore la coppia di tecnici: il riminese Roberto Levani ed il sammarinese Manuel Mussoni hanno lavorato insieme nella Under 19 della Academy San Marino

LA ROSA

PORTIERI: AMATI FABRIZIO, LA MANTIA SIMONE

DIFENSORI CENTRALI: PAESINI LORENZO, SAMMARITANI FABIANO, SELVA ANDREA

LATERALI: GASPERONI ANDREA, MICHELOTTI MATTIA, SARAGA SIMONE, FABBRI DAVIDE, GIARDI FEDERICO, GIORGINI MATTEO

PIVOT: BALDELLI SIMONE, CIARMATORI PIETRO

UNIVERSALI: PAOLINI MARCO, GIORGETTI MICHELE, MICHELOTTI ELIA

ALLENATORI: LEVANI ROBERTO

VICE ALLENATORE: MUSSONI MANUEL

PRESIDENTE: GHIOTTI MASSIMO

VICE PRESIDENTE: TOCCACELI DAVIDE