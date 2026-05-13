Futsal RSM, Libertas e Faetano sovvertono i pronostici

Battute rispettivamente Juvenes Dogana e Folgore. Il Cosmos rimonta al 60’

La prima metà del Turno Preliminare del campionato di futsal non è avara di sorprese. Ben due delle quattro sfide di andata terminano con vittorie della squadra peggio posizionata in classifica. Un’altra si risolve in pareggio, mentre solo una conferma pienamente gli esiti della regular season. Partiamo proprio da quest’ultima: il Pennarossa ipoteca l’accesso ai quarti di finale imponendosi 4-1 sul Cailungo. Timpani apre i conti senza nemmeno lasciar completare il primo giro alla lancetta dei minuti. Il raddoppio di Verri arriva al 7’, ma qui il Cailungo ha una reazione immediata, che prende corpo con il 2-1 di Meloni. Non l’inizio di una rimonta rossoverde ma solo un incidente di percorso per il Pennarossa, che nella ripresa torna al gol con Stefanelli (33’) per poi sigillare il successo nei minuti conclusivi con Tamagnini (58’).

Ed è una sfida vivacissima nelle proprie estremità anche quella fra Domagnano e Cosmos, ospitata a Domagnano proprio come Pennarossa-Cailungo. In questo caso Hidri fa passare appena una manciata di secondi prima di colpire Delvecchio, che al 9’ viene infilato anche da Vagnini. il Domagnano sembra in gestione, ma nel secondo tempo esaurisce presto il bonus dei falli. Questo avrà un peso, perché al 60’ – nell’ultimissima scena della partita – Molinas segna su tiro libero, completando così la rimonta del Cosmos, avviata dallo stesso giocatore di origini argentine al 52’. Un pareggio che in realtà non sorprende più di tanto, considerando la prossimità con cui le formazioni di Gasperoni e Franchino avevano chiuso la precedente fase del torneo.

Sorprende eccome, invece, il 3-0 imposto dalla squadra peggio classificata di tutte – il Faetano – ai danni della meglio classificata – la Folgore. I ragazzi di Selva fanno un passo importantissimo verso la qualificazione ai quarti, aprendo le marcature all’11’ con Calzolari e poi puntellando la propria vittoria con gli acuti di Luca Fortunati al 41’ e di Rossi al 59’. Non è però l’unico colpo di scena che matura sul manto di Fiorentino. Anche la Libertas sovverte il pronostico vincendo 4-2 sulla Juvenes Dogana. Il mattatore di serata è Selva: il pivot granata segna tre reti, avviando il proprio show al 5’ e poi ripetendosi al 9’, prima che Elia Michelotti porti la Libertas sul 3-0. Qui c’è la risposta della Juvenes Dogana, che accorcia con Simone Celli. Ma la Libertas non ha finito: al 27’ Selva completa l’hat trick, mentre al 1’ di recupero Amati para il secondo tiro libero concesso alla Juvenes Dogana, dopo che Simone Celli aveva calciato fuori il primo.

Nella ripresa Cavalli si riscatta segnando il 4-2, risultato che sarà confermato al fischio di chiusura, nonostante la Juvenes benefici di 2’ in superiorità numerica per l’espulsione di Gasperoni. Nella serata dedicata alle sfide di ritorno – quella di giovedì 14 maggio – la formazione di Cellarosi dovrà cercare di vincere con almeno due gol di scarto. Ne servono tre invece alla Folgore, addirittura quattro al Cailungo. Distanze ridotte all’osso tra Cosmos e Domagnano, anche se quest’ultimo potrebbe – teoricamente – farsi bastare un pareggio.