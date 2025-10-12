Futsal Sammarinese: terza giornata spalmata su tre sere. Domani doppio derby

Saranno tre le serate nelle quali verrà “spalmata” la terza giornata del Campionato Sammarinese di futsal, caratterizzata da altrettanti incontri indoor

Saranno tre le serate nelle quali verrà “spalmata” la terza giornata del Campionato Sammarinese di futsal, caratterizzata da altrettanti incontri indoor. Il primo in ordine di tempo fa parte dei cinque match programmati al lunedì. Il Murata, dopo la roboante vittoria in finale di Supercoppa Givova, ritrova il parquet del Multieventi per sfidare un Tre Fiori reduce da tre sconfitte in altrettante uscite stagionali.

I Bianconeri invece fin qui hanno sempre e solo declinato il verbo vincere: si configura pertanto come uno scontro testa-coda quello che vedrà opposte le formazioni di Spada e Galli, in campo alle 22:00. Discorso identico per La Fiorita – Faetano, il primo dei due incontri di Domagnano. I ragazzi di Pietrangeli hanno sempre vinto e sono in testa alla classifica del Girone Unico, pur con vari coinquilini. Il Faetano di Matteo Selva è invece ancora a quota zero e cerca in questo “derby del Marano” la scintilla per imprimere una nuova direzione al proprio cammino.

Dopo le due formazioni gialloblù, toccherà a Domagnano e Cailungo calcare il sintetico di Domagnano. Anche i Lupi fanno parte del novero di squadre a punteggio pieno, pur avendo giocato solo una partita, quella inaugurale, seguita dal turno di riposo e poi dal successo in coppa. Ciò fa sì che al momento siano solo tre le lunghezze che li separano dal Cailungo, reduce da tre sconfitte in tre gare (coppa compresa) e pertanto bisognoso di un cambio di passo, da ricercare in un confronto che, lo scorso anno, fu molto equilibrato sia all’andata che al ritorno.

La Futsal Cup ha permesso al Pennarossa di rialzare subito la testa dopo la sconfitta patita nella seconda giornata di campionato contro La Fiorita. I Biancorossi di Chiesanuova cercheranno ulteriori conferme nel primo match di Dogana, quello che li vedrà opposti ad una Libertas ancora a secco di punti in campionato ma, come loro, rinfrancata dal successo conseguito all’andata degli ottavi di Titano Futsal Cup. Poi, sullo stesso campo, sarà tempo di derby: quello tra la Juvenes-Dogana e la Folgore, l’una ancora a zero in campionato, l’altra capace di rialzarsi con la vittoria sul San Giovanni dopo la sconfitta inaugurale, e per questo oggi avanti di tre punti rispetto ai “cugini”.

Un solo incontro occuperà le serate di martedì e mercoledì, e in entrambi i casi sarà un incontro al chiuso. La Palestra di Acquaviva farà da teatro alla sfida tra Virtus e Cosmos, l’unica dell’intero turno tra squadre sin qui solo vincenti in campionato, anche se la Virtus è avanti rispetto ai Gialloverdi per aver giocato una partita in più. Il fischio d’inizio è fissato alle 22:00, lo stesso previsto, la sera dopo, per Tre Penne – Fiorentino, incontro ospitato al Multieventi. La squadra di Città, partita benissimo in campionato (con due vittorie su due) ha la necessità di cancellare il netto e per certi versi sorprendente 0-4 di coppa; quanto al Fiorentino, l’imperativo è solo uno: conquistare il primo risultato utile di questa stagione iniziata con tre k.o. su tre. A riposo il San Giovanni.