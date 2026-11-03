I "Vannacciani" si organizzano Futuro Nazionale, Bruno Galli nominato responsabile per la Provincia di Rimini

"Vogliamo costruire un coordinamento provinciale capace di ascoltare i cittadini e tradurre le loro esigenze in proposte concrete", le parole di Galli

Bruno Galli è il nuovo responsabile di Futuro Nazionale per la Provincia di Rimini. "Accolgo questa nomina con soddisfazione e senso di responsabilità – dichiara Galli –. Ringrazio il responsabile regionale, onorevole Davide Bergamini, il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e il generale Roberto Vannacci per la fiducia accordatami. Un ringraziamento va anche a tutti coloro che si sono impegnati affinché si arrivasse a questa scelta".

"Desidero rivolgere un grazie particolare ai miei collaboratori più stretti, ai tesserati e ai referenti dei comitati della provincia che, con impegno e disponibilità, stanno contribuendo alla crescita di Futuro Nazionale. Questo incarico è anche il riconoscimento di un lavoro di squadra che intendiamo portare avanti insieme", aggiunge Galli, che poi indica le priorità del percorso organizzativo e politico: "Il lavoro iniziato ormai da qualche mese proseguirà con ancora maggiore determinazione. Vogliamo rafforzare i comitati esistenti, favorire la nascita di nuove realtà territoriali e costruire un coordinamento provinciale capace di ascoltare i cittadini e tradurre le loro esigenze in proposte concrete. La presenza nei comuni, il confronto con le categorie economiche e sociali e il coinvolgimento di nuove persone saranno al centro della nostra attività".

"L’obiettivo – conclude Galli – è fare in modo che Futuro Nazionale sia pronto ad affrontare i prossimi impegni politici ed elettorali che interesseranno la provincia di Rimini, con una squadra preparata, un’ organizzazione solida e una proposta riconoscibile. Continueremo a lavorare con serietà, mettendo al centro le esigenze del territorio e delle sue comunità".