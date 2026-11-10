Calcio giovanile Gabicce Gradara: due pari e due sconfitte nel week end

Juniores (al primo punto) e Allievi 2010 chiudono sul 2-2, cadono Allievi 2011 e Giovanissimi

Week end senza vittorie per il Gabicce Gradara. Due pari e due sconfitte il bilancio.

JUNIORES

Gabicce Gradara-Fermignanese 2-2

Primo punto della stagione per la squadra di mister Campanelli che è in crescendo. Partita equilibrata con occasioni su entrambi i fronti. Vantaggio della formazione ospite, pareggio di Bergamini di testa, al 40’ Ferraj riporta in vantaggio il Gabcce Gradara.

Ripresa di marca Fermignanese, che riesce a pareggiare al 20’ dopo aver colpito due legni.

Prossimo turno sabato a Lunano

GABICCE GRADARA: Gaggi, Falcioni, Benedetti, Boccalini, Andruccioli, Ballarini (36’ st. Vitale), Gaudenzi (40’ st. Orazi), Rossini (18’ st. Foschi), Bergamini (28’ st. Vanni), Ferraj, Terenzi (10’ st. Buscaglia). All Campanelli.

ALLIEVI 2010

Gabicce Gradara – Muraglia 2-2

Partita tutta in salita per il GabicceGradara che, dopo un predominio di un quarto d'ora in cui la squadra avversaria non supera mai il centrocampo, va in svantaggio alla prima occasione del Muraglia, a segno in mischia. Al 35' la squadra di casa subisce anche il raddoppio con una gran punizione sotto l’ incrocio (0-2).

Il Muraglia si difende bene e fa muro davanti al portiere, ci prova al 14' Amadori ma il portiere si supera, il Gabicce Gradara si riversa in avanti e al 44' Diotalevi accorcia le distanze (1-2).

L'arbitro assegna cinque minuti di recupero, la squadra di casa spinge e la partita si incattivisce ( alla fine due espulsioni per parte). Al 46' il Gabicce Gradara riesce a raggiungere il pareggio in mischia con Berardi (2-2).

Prossimo turno domenica 15 alla 18,30 in trasferta contro il football Club Academy.

GABICCE GRADARA: Valentini, Burlaschi, Mosconi, Gerboni (37’ pt. Tomassini), Caico (36’ Bernardini), Curzi, Magi, Berardi, Carena (31’ pt. Fumagalli), Diotalevi, Amadori. All. Leardini

ALLIEVI 2011

Academy Valfoglia - Gabicce Gradara 4-2

Partita ricca di emozioni e gol quella tra Valfoglia e Gabicce Gradara. La squadra di Ugoccioni-Paone disputa una buona gara, costruisce occasioni e mostra buone trame di gioco, ma paga alcuni errori e la poca concretezza sotto porta, oltre a un finale particolarmente complicato.

La partita si apre con il Gabicce Gradara propositivo. Al 3’ Ambrico prova dalla distanza, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Un minuto più tardi è ancora Ambrico a tentare dalla distanza, trovando questa volta la risposta del portiere avversario. Al 9’ Mazzoli ci prova dal limite dell’area, senza però inquadrare lo specchio della porta. All’11’ arriva una buona opportunità per il Valfoglia: Ferrini esce non perfettamente e il pallone attraversa tutto lo specchio della porta.

Al 19’ il Valfoglia passa in vantaggio con Fraternali. Il Gabicce non si disunisce, continua a giocare e a creare occasioni, anche se in alcune circostanze manca la finalizzazione. Il forcing viene premiato al 36’: dalla sinistra bel cross in area di Girolomoni, Mazzoli è bravo a intervenire e a firmare il pareggio (1-1).

Nella ripresa il Gabicce completa la rimonta. Al 48’ Sandroni serve Mazzoli, che dalla sinistra calcia alto. Due minuti più tardi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si accende una mischia in area risolta da Ambrico (1-2).

Al 59’ il Valfoglia sfiora il pareggio, ma Ferrini si supera con una grande parata. Al 63’ i padroni di casa ci provano ancora su punizione dal limite con palla sopra la traversa.

Il pareggio del Valfoglia arriva al 65’: sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, il pallone viene messo in area e deviazione vincente di Pierleoni per il 2-2.

Al 69’ l’episodio che cambia ulteriormente l’inerzia della gara: l’arbitro assegna un calcio di rigore al Valfoglia, apparso dubbio e dal dischetto Bekjiri realizza il 3-2. Al 74’ espulsione di Ambrico per protesta nei confronti dell’arbitro, con gli ospiti costretti così a proseguire in inferiorità numerica. Nel finale, al 40’, il Vallefoglia trova anche la quarta rete di Liuzzi su cross dalla sinistra . Finale 4-2.

Resta il rammarico in casa Gabicce Gradara per una partita nella quale ha dimostrato di poter competere alla pari con gli avversari. Una buona prestazione sul piano del gioco, condizionata dagli episodi, dalle occasioni non concretizzate e da un finale che ha premiato il Vallefoglia.

Prossimo turno sabato alle 16,30 al Magi contro il Villa San Martino.

GABICCE GRADARA: Ferrini, Giunta, Buresta, Galli, Romano, Bertuccioli, Girolomoni (50’ Fuzzi), Ambrico, Urbinati, Sandroni (50’ Terenzi), Mazzoli (50’ Cecchini). All. Ugoccioni-Paone.

GIOVANISSIMI

Muraglia –Gabicce Gradara 5-0

Manita del Muraglia che chiude il primo tempo in vantaggio 2-0 e segna altre tre reti nella ripresa.

Prossimo turno Gabicce Gradara – New Academy al Magi domenica alle ore 11.

GABICCE GRADARA: Andreani (61’ Mancini), Bagnesi (55’ Galli), Iovino (45’ Luccarelli), Sarli, Ferrari, Ferraro, Reggiani (55’ Caldarola), Del Fattore, Amadei, Terenzi (61’ Scola), Bacchiani (45’ Augusti). All. Magi.