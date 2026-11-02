Calcio giovanile Gabicce Gradara, per le due squadre Allievi e Giovanissimi hurrà di goleada

Cade la Juniores a San Costanzo per 4-3: la rimonta non riesce

Tre vittorie ed una sconfitta per le squadre giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

San Costanzo - Gabicce Gradara 4-3

Sconfitta maturata nella prima frazione con tre reti subite dalla mezzora in poi. Il secondo tempo comincia meglio e al 20’ Gaudenzi accorcia le distanze, dopo due minuti conquista palla il San Costanzo e realizza il poker; negli ultimi 10 minuti forcing del Gabicce Gradara con gol di Bergamini e doppietta di Gaudenzi. A partita finita espulsione di Rossi per proteste.

Prossimo turno lunedì 9 novembre alle 18 al Magi contro la Fermignanese.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Benedetti (40’ Vitale), Andruccioli, Rossi, Del Bene, Ballarini, Buscaglia (10’ Bergamini), Vanni (10’ Foschi), Orazi, Ferraj, Gaudenzi. All. Campanelli.

ALLIEVI 2010

Santa Veneranda – Gabicce Gradara 1-10

Successo roboante per la squadra Allievi 2010. Al 4’ la partita è sbloccata da Magi in contropiede, al 10' Bernardini ruba palla a un difensore e insacca il 0-2, al 15' Gerboni lancia Magi che salta anche il portiere per lo 0-3, al 32' calcio d'angolo di Grandicelli per il colpo di testa di Burlaschi, ma la traversa salva la squadra di casa, al 36' si ripete la stessa azione con gli stessi interpreti ma questa volta Burlaschi non sbaglia (0-4), al 39' Amadori realizza lo 0-5.

Nella ripresa la musica non cambia, è sempre il Gabicce Gradara a tenere la supremazia in camp. Al 2' è Torluccio su disattenzione del portiere a segnare lo 0-6, al 9' in contropiede Grandicelli colpisce il palo, al 18' il S.Veneranda accorcia le distanze (1-6), al 20' è ancora la squadra di mister Leardini a segnare con Caico ( 1-7), al 29' in contropiede 1-8 di Magi che poi si ripete con altri due contropiedi al 44' e al 46' per l' 1-10 finale.

Prossimo turno domenica 8 novembre alle 11 al Magi contro il Muraglia.

GABICCE GRADARA: Valentini, Gerboni (1’ st. Boccalini), Mosconi (17’ st. Ciaroni) Caico (23’ st. Bernardi), Burlaschi, Amadori (9’ Lorenzi), Tomassini (21’ pt Grandicelli), Curzi, Bernardini (1’st. Torluccio), Magi, Marinozzi (29’ st. Di Rosa). All. Leardini.

ALLIEVI 2011

Gabicce Gradara – Santa Veneranda 10-0

Gabicce Gradara show: 10-0 al Santa e conferma del grande momento di forma. Partita gestita con qualità, ritmo e grande spirito di gruppo.

Dopo una prima fase di studio, al 13’ arriva la prima vera occasione: Dini ci prova ma non inquadra la porta. Il gol è nell'aria e arriva al 22’: Fuzzi viene atterrato in area, dal dischetto Urbinati è glaciale: 1-0. Il Gabicce non si ferma e in due minuti chiude di fatto la partita. Al 24’ da calcio d’angolo Urbinati svetta di testa e firma la doppietta personale (2-0). Un minuto dopo tocca ad Ambrico a timbrare il 3-0. Al 34’ ci prova ancora Dini dalla distanza con un gran tiro, bravo il portiere ospite a deviare sopra la traversa. Si va al riposo sul 3-0.

La ripresa si apre con lo stesso copione. Al 47’ da calcio d’angolo arriva il 4-0 di Ambrico. Al 54’ l'episodio che chiude definitivamente i giochi: da calcio d’angolo, espulsione tra le fila del Santa Veneranda e calcio di rigore. Sul dischetto va ancora Urbinati che non sbaglia (tripletta): 5-0. Al 58’ grande azione sulla sinistra di Mazzoli che mette in mezzo, Cecchini deve solo appoggiare (6-0) e poi firma il 7-0. Al 70’ bella combinazione del Gabicce con tiro di Galli che si stampa sulla traversa. Due minuti dopo, al 72’, arriva l’8-0: assist illuminante di Michele Terenzi e ancora Cecchini a timbrare. Al 73’ è Mazzoli a prendersi la gloria: incursione personale e sinistro che trafigge la difesa per il 9-0. A chiudere i conti al 78’ ci pensa ancora lui, Cecchini: punizione dalla trequarti di Mazzoli in mezzo, e il bomber firma il poker personale e il definitivo 10-0.

Prossimo turno sabato alle ore 15 sul campo del Valfoglia

GABICCE GRADARA: Ferrini (55’ Ottavianelli), Romano (55’ Prioli), Girolomoni (55’ Lisotti), Galli, Bertuccioli, Buresta, Fuzzi (47’ Cecchini), Ambrico (47’ Giunta), Dini (47’ Sandroni), Urbinati (55’ Terenzi), Mazzoli. All. Ugoccioni-Paone.

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara - Arzilla 13-2

Vittoria di goleada della squadra di Magi che già all’intervallo ha messo il match in cassaforte (5-1). Mattatori Sarli (poker) e Amadei (tris). A segno anche Ferraro, Del Fattore, Pierantoni, e Franchi.

Prossimo turno Muraglia Gabicce Gradara domenica alle ore 11 a Pesaro

GABICCE GRADARA: Andreani (36’ Drudi), Bagnesi (51’ Kharbouch), Luccarelli (51’ Galeazzi), Pierantoni, Ferrari (36’ Truffelli), Sarli, Iovino (35’ Scola), Del Fattore, Amadei (51’ Girolomoni), Reggiani, Ferraro (51’ Franchi). All. Magi.