Calcio Promozione Gabicce Gradara, primo colpo in trasferta: 2-3 contro il Tavullia Valfoglia

La squadra di Gaudenzi, due volte in vantaggio, vince a fil di sirena grazie a Renzi (doppietta). Mercoledì ritorno di Coppa contro l'Urbania

Primo colpo in trasferta per il Gabicce Gradara che passa sul campo del fanalino di coda Tavullia Valfoglia per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni soprattutto nel finale portandosi a metà classifica (10 punti).

Primo tempo del Gabicce Grdara molto buono, ripresa in sofferenza per il forcing dell’avversario alla ricerca del pareggio. All’11’ vantaggio ospite su azione corale conclusa da un cross dalla sinistra di Vegliò su cui irrompe Renzi che di testa insacca. Al 33’ il pareggio: su rimessa laterale di Salvatori spizzata di testa di Innocenti e zampata vincente di Rossi da due passi.

In avvio di ripresa nuovo vantaggio ospite: sugli sviluppi di una punizione, carambola in area con deviazione di un giocatore della squadra di casa.

Il Tavullia Valfoglia non si scoraggia e cerca il pari; lo trova al 23’ con Cesarini su assist di Innocenti. E subito dopo Rossi con un colpo di testa sfiora il terzo gol. All’ultimo minuto su lancio di Villanova, Renzi approfitta di una distrazione difensiva dei locali e di testa li punisce realizzando il gol della vittoria.

Finale rovente con vibranti proteste della squadra di casa nei confronti dell’arbitro che su segnalazione del collaboratore ferma l’azione per fuorigioco mentre Rossi sta per infilare in porta.

Nel prossimo turno (domenica) derby al Magi contro il Vismara. Mercoledì alle ore 20 al Magi ritorno di Coppa Italia contro l’Urbania (l’andata è terminata 0-0).

IL COMMENTO A fine partita il dg Gabriele Magi commenta: “Tre punti importanti, i primi in trasferta, perché diamo continuità al pareggio contro l’Urbania, ci rilanciamo in classifica e acquistiamo morale per il prosieguo della stagione. Di spessore il primo tempo, nella ripresa dopo il vantaggio in avvio abbiamo sofferto l’intraprendenza della squadra di casa ed in fase difensiva non siamo stati irreprensibili, in particolar modo sulle palle inattive, ma ci abbiamo creduto fino alla fine. C’è da dire che nel reparto arretrato eravamo incompleti perché Maggioli in extremis ha dato forfait per una indisposizione e abbiamo pagato dazio sotto il profilo fisico. A gioco lungo è entrato il nuovo arrivato Capomaggi che si è ben disimpegnato”.

IL TABELLINO

Tavullia Valfoglia –Gabicce Gradara 2-3

TAVULLIA VALFOGLIA: Ottavi, Morbidi, Salvatori, Serafini, Ferri, Vincenzi, Cesarini, Ferrini, Innocenti, Sergiacomo (34’ st Cappelletti), Rossi. All. Pentucci.

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Finotti (41’ st Buccino), Cecchi, Fabbri, Semprini, Magi (35’ st Gambini), Serafini, Villanova, Vegliò (32’ st Capomaggi), Lorenzetti (28’ st Guidi), Renzi. All. Gaudenzi.

Arbitro: Chincoli di San Benedetto del Tronto.

Reti: 11’ pt Renzi, 33’ pt Rossi, 47’ Serafini; 23’ st. Cesarini, 45’ Renzi