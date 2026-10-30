Calcio Promozione Gabicce Gradara: ritorna il jolly Zagaglia. Derby con il Vismara

Il ds Capobianco: "Arriviamo sull’onda dell’entusiasmo del successo sul Tavullia Valfoglia, dobbiamo dare continuità sotto il profilo mentale"

Il Gabicce Gradara comunica di aver ingaggiato il jolly Lorenzo Zagaglia, classe 2000, nativo di Ancona. Per lui è un ritorno avendo già vestito la scorsa stagione la maglia del club presieduto da Gianluca Marsili venendo utilizzato da difensore centrale (il suo ruolo naturale è quello di centrocampista).

Alto 1,82, mancino, è cresciuto nel settore giovanile dell’Ancona, ha vinto con il club dorico il campionato di Promozione (e la Coppa Italia) dopo una stagione in categoria al Villa Musone; in seguito due campionati di Eccellenza sempre con il club dorico e, dopo lo stop per il covid, tre stagioni di Eccellenza ed uno di Promozione con la maglia della Jesina (vittoria del campionato).

“L’arrivo di Zagaglia unito a quello di Capomaggi, che ha già esordito entrando a gioco lungo nella trasferta vinta contro il Tavullia Valfoglia, rinforza il reparto arretrato diventato numericamente corto e gli garantisce più personalità – spiega il direttore sportivo Nicola Capobianco – . Siamo vigili sul mercato, se si presenterà l’occasione giusta non ci tireremo indietro”.

Il Gabicce Gradara è approdato ai quarti di Coppa Italia: l’8 novembre affronterà il Mondolfo Marottese…

“Una bel traguardo per la nostra società, una soddisfazione per i giovani cresciuti nel nostro settore giovanile; contro l’Urbania erano solo tre gli over in campo: Semprini, Capomaggi e Vegliò. Per i nostri ragazzi che si stanno ben disimpegnando si tratta di una vetrina importante”.

Domenica è campionato: al Magi il derby contro il Vismara (ore 14,30), quarto in classifica con 15 punti.

“Arriviamo sull’onda dell’entusiasmo del successo sul Tavullia Valfoglia, il secondo risultato utile di fila e adesso dobbiamo dare continuità sotto il profilo mentale, dell’approccio al match. Sotto questo aspetto abbiamo fatto bene nelle due ultime partite, un passo indietro sotto questo aspetto sarebbe una delusione. Il Vismara è una squadra collaudata, con giocatori importanti, un motivo in più per non avere cali di tensione”.

Zagaglia è disponibile, in dubbio il difensore Maggioli e il centrocampista Fabbri.

