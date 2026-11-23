Calcio giovanile Gabicce Gradara: sorride la squadra Allievi 2011

La formazione di Ugoccioni-Paone passa sul campo della Fermignanese per 3-0. La Juniores cade alla capoluista Alma Fano 3-1

Una vittoria ed una sconfitta per le squadre giovanili del Gabicce Gradara nella settimana in cui Allievi 2010 e Giovanissimi sono rimasti fermi in attesa della ripresa del campionato provinciale al quale parteciperanno entrambe le formazioni (gli Allievi 2010 hanno mancato per un solo punto la fase regionale).

JUNIORES

Gabicce Gradara – Alma Fano 1-3

Il Gabicce Gradara si arrende all’Alma Fano capolista con cui ha lottato ad armi pari fino alla mezzora della ripresa. I granata partono forte: traversa al 3’, rete del vantaggio al 20’, alla mezzora il raddoppio; sul finire della frazione accorcia le distanze Terenzi.

Nella ripresa il Gabicce Gradara sfiora il gol con Ferraj al 15’, ma alla mezzora subisce la terza marcatura su punizione.

Prossimo turno domenica in trasferta contro il Vismara.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Boccalini (28’ st. Foschi), Benedetti, Rossi, Andruccioli, Ballarini, Falcioni (30’ st. Vanni), Gaudenzi (30’ pt Buscaglia), Orazi (40’ st. Vitale), Ferraj Terenzi (32’ st. Ricci). All. Campanelli

ALLIEVI 2011

Fermignanese – Gabicce Gradara 0-3

L'avvio è equilibrato, con il Gabicce Gradara che prova a fare la partita e la Fermignanese pronta a colpire in ripartenza. Al 3' ci prova subito Terenzi (sopra la traversa) a dare il primo segnale agli ospiti. Al 18' è Girolomoni a provarci da fuori area: tiro potente ma centrale, il portiere ospite si fa trovare pronto. La svolta arriva al 32': Mazzoli riceve palla al limite, si coordina alla perfezione e lascia partire un bellissimo tiro di collo sul palo lontano. È 1-0. Al 33' corner battuto proprio da Mazzoli, Galli stacca di testa in area ma la palla finisce di poco fuori. Nella ripresa il copione non cambia. Al 53' ancora Mazzoli pericoloso: il suo tiro finisce a lato di un soffio. Al 73' bella palla filtrante di Sandroni, che taglia la difesa ospite e pesca Dini.

L'attaccante controlla con eleganza e con freddezza infila sul primo palo. E’ 2-0. All'83' Dini, dopo aver segnato, si trasforma in assist-man e lancia sulla corsa Urbinati. L'esterno si presenta solo davanti al portiere e non sbaglia, firmando il definitivo 3-0.

La squadra di Ugoccioni-Paone è al terzo posto in classifica a tre punti dalla coppia di testa Montecchio-Fano.

Prossima partita sabato al Magi alle 16:30 Gabicce Gradara - Viri Fortes Adriatico.

GABICCE GRADARA: Ferrini (75’ Ottavianelli), Romano, Buresta (52’ Giunta), Galli, Bertuccioli, Girolomoni (64’ Prioli), Fuzzi (70’ Dini), Sandroni (75’ Bratti), Urbinati, Cecchini (75’ Vitale), Terenzi (27’ Mazzoli). All. Ugoccioni-Paone.