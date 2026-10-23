Calcio Promozione Gabicce Gradara, tesserato il difensore Marco Capomaggi: subito disponibile

Classe 2000, arriva dal Vismara in cui ha militato nelle utime dieci stagioni. Domenica scontro diretto sul campo del Tavullia Valfoglia

Il Gabicce Gradara comunica di aver tesserato il difensore Marco Capomaggi, classe 2000, in uscita dal Vismara, club in cui è cresciuto e ha militato per dieci stagioni di fila conquistando due promozioni, dalla Seconda alla Prima e dalla Prima alla Promozione. Alto 1,84, si tratta di un marcatore arcigno, ottimo colpitore di testa, giovane e nello stesso tempo esperto della categoria, bravo tatticamente.

L’arrivo di Capomaggi serve per allungare la rosa, che ha perso da inizio stagione Sottile e Morini, e in particolare il reparto arretrato.

Capomaggi sarà disponibile fin dalla trasferta di domenica sul campo del Tavullia Valfoglia (ore 14,30), una partita molto importante per le due squadre: se la formazione di casa è, infatti, ultima in classifica con due punti, all’asciutto di vittorie, con appena due gol segnati, quella di Gaudenzi non può sorridere più di tanto visto che è al quartultimo posto in compagnia del Falco Acqualagna (sette punti) e deve fare punti per risalire la classifica e mettersi al riparo dalla zona playout.

“Dobbiamo dare continuità al pareggio al Magi contro l’Urbania, una delle big del girone contro cui abbiamo giocato alla pari meritando la vittoria che purtroppo non è arrivata – spiega il dg Gabriele Magi – Abbiamo fatto gioco, creato occasioni, sul piano dell’attenzione non abbiamo peccato. C’è stato il giusto atteggiamento, quello che serve ogni domenica e che non abbiamo avuto sempre per tutta la partita come invece deve essere. Il Gabicce Gradara ha valori tecnici, ma se mentalmente non sta sul pezzo come ogni partita richiede visto il grande equilibrio, quei valori non emergono”.

Che partita si aspetta?

“Una battaglia perché i punti in palio sono già pesanti anche se si sono giocate solo sette partite, il Tavullia Valfoglia ha tanta fame di punti e viene dal prezioso pareggio sul campo della Montemarcianese dove ha ritrovato il gol dopo sei giornate. La convincente prestazione contro l’Urbania ci deve dare maggiore autostima e convinzione nei nostri mezzi”.

A tenere su chi va là la difesa del Gabicce Gradara la presenza sul fronte offensivo del Tavullia Valfoglia del bomber Riccardo Innocenti soprannominato Re Leone ancora con il gol nel sangue nonostante l’età (classe 1974).