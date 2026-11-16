Calcio giovanile Gabicce Gradara: tre hurrà con le squadre Allievi e Giovanissimi

La formazione Allievi 2010 si piazza al secondo posto nel girone e aspetta di sapere se sarà qualificata nel campionato provinciale o regionale

Tre vittorie ed una sconfitta il bilancio lusinghiero delle giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Sconfitta a Lunano per 3-1, punteggio che penalizza in maniera eccessiva il Gabicce Gradara che ha interpretato bene il match piacevole ed equilibrato facendo buon gioco. Al 20’ vantaggio del Lunano, dopo dieci minuti pareggio di Orazi, e poco dopo 2-1 per i padroni di casa.

Nella ripresa il Lunano va sul 3-1, la squadra di Mendo (in panchina al posto di Campanelli) reagisce e sul finire colpisce una traversa con Russo.

Prossimo turno domenica alle 15,30 al Magi contro l’Alma Fano.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Ricci, Benedetti, Falcioni, Andruccioli, Ballarini (25’ st, Russo), Gaudenzi, Foschi (10’ st Turci), Orazi, Ferraj, Terenzi (15’ st. Vitale). All. Mendo

ALLIEVI 2010

Football Club Academy – Gabicce Gradara 2-3

Nell’ultima partita del girone di qualificazione successo in trasferta della squadra di mister Leardini nonostante le assenze per infortuni e squalifiche. Al 6' ci prova subito Magi a sbloccare la partita ma il portiere compie una grande parata, al 7' Gabicce Gradara in vantaggio: calcio d'angolo battuto da Grandicelli, testa di Berardi per lo 0-. All’ 8' con un tiro da fuori area Berardi colpisce la traversa, al 15' legno colpito anche dalla squadra di casa, al 45' raddoppia il Gabicce Gradara con Amadori da fuori area (0-2).

Nella ripresa al 7' occasione per Carena ma il portiere para con i piedi, al 15' accorcia le distanze la squadra di casa (1-2), e riesce al 20' a trovare anche il pareggio con un tiro che colpisce la traversa e toccando il terreno di gioco prende una traiettoria strana e si insacca (2-2). Al 24' ancora una traversa colpita da Amadori, ma finalmente al 45' il vantaggio meritato: cross di Marinozzi e rete di Bernardini per il 2-3 finale.

La squadra di mister Leardini si piazza al secondo posto nel girone e aspetta di sapere se sarà qualificata nel campionato provinciale o regionale.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Gerboni, Di Rosa, Burlaschi, Curzi, Berardi, Tomassini (44’ st. Marinozzi), Amadori, Carena, Magi, Grandicelli (10’ st. Bernardini). All. Leardini.

ALLIEVI 2011

Gabicce Gradara – Villa San Martin 4-0

Poker del Gabicce Gradara al Villa San Martino al termine di una partita ben giocata dalla formazione di casa capace di imporre il proprio ritmo e costruire numerose occasioni da gol.

La gara si accende fin dai primi minuti. Al 2' Fuzzi mette un cross interessante per Cecchini, che non riesce ad arrivare sul pallone. Al 4' punizione dal limite conquistata da Fuzzi: Girolomoni calcia sopra la traversa. Il Gabicce continua a spingere e al 6' Cecchini serve Fuzzi in area, mentre al 7' è il Villa San Martino a rendersi pericoloso, trovando però un attento Ferrini tra i pali.

Al 12' Girolomoni crossa in area e Cecchini prova la conclusione di testa, senza trovare lo specchio della porta. Il Gabicce aumenta la pressione e al 20', dopo un fallo su Urbinati, conquista una punizione: Girolomoni calcia verso la porta e dà il via a una vera e propria serie di conclusioni, ma il portiere ospite si supera con una serie di interventi decisivi.

Al 24' ci provano ancora Urbinati, Cecchini e Sandroni, ma senza fortuna. Anche il Villa San Martino tenta di reagire, trovando però un Ferrini sempre attento.

Il vantaggio del Gabicce arriva al 31': Girolomoni dalla metà campo mette un pallone in area, Cecchini inventa un pregevole colpo di tacco e Urbinati si fa trovare pronto firmando l'1-0. Al 34' Fuzzi colpisce il palo su assist di Terenzi Prince, sfiorando il raddoppio. Il gol è soltanto rimandato: al 37' Fuzzi parte dalla metà campo con una splendida azione personale che si conclude in rete per il 2-0.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Gabicce continua a cercare la via del gol e al 2' Fuzzi mette al centro per Cecchini, che non riesce a concretizzare. Il Villa San Martino prova a reagire con alcune punizioni, ma Ferrini si fa trovare pronto.

Al 49' entra Mazzoli al posto di Cecchini e il suo ingresso è immediatamente decisivo: il neoentrato si incarica di battere una punizione da fuori area e con un preciso sinistro che si infila nell'angolino. È il 3-0.

Il Gabicce continua a macinare gioco e al 19' arriva anche la quarta rete: Urbinati passaggio filtrante per Terenzi Michele, che controlla e accompagna il pallone in rete per il 4-0.

Prossimo turno domenica a Fermignano.

GABICCE GRADARA: Ferrini (60’ Ottavianelli), Giunta (41’ Galli), Girolomoni, Sandroni (60’ Samir), Romano, Buresta, Fuzzi, Bertuccioli (67’ Grassi), Urbinati (67’ Bratti), Cecchini (49’ Mazzoli), Terenzi M. (55’ Fuzzi). All. Ugoccioni-Paone

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara – Football Club Academy 5-4

Vittoria in rimonta per la squadra di mister Magi. In svantaggio di due reti e sotto alla fine del primo tempo per 1-3, il Gabicce Gradara ha interpretato ottimamente il secondo tempo vincendo in rimonta per 5-4. A segno Ferraro (doppietta), Reggiani, Amadei e Sarli.

Ora il campionato si ferma in attesa della ripresa con la seconda fase a dicembre.

GABICCE GRADARA: Andreani (62’ Drudi), Bagnesi (52’ Galeazzi), Kharbouch (61’ Galli), Pierantoni, Ferrari, Del Fattore, Terenzi, Sarli, Reggiani (64’ Franchi), Bacchiani (38’ Amadei), Ferraro (64’ Girolomoni). All. Magi.