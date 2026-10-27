Calcio giovanile Gabicce Gradara, tre vittorie e tre sconfitte

Sorrisi per le due formazioni Allievi e per i Giovanissimi, cade la Juniores contro il Tavullia Valfoglia

Settimana intensa con Allievi e Giovanissimi in campo due volte. Il bilancio è di tre vittorie e tre sconfitte.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Tavullia Valfoglia 2-3

Sconfitta maturata nella ripresa dopo un primo tempo combattuto finito 1-1: in avvio di traversa di Gaudenzi, al 30’ vantaggio del Valfoglia, replica al 40’ di Gaudenzi. In avvio di ripresa uno-due della squadra ospite che prende in mano le redini della partita controllando il ritorno della formazione di Campanelli a segno sul finire ancora con Gaudenzi.

Prossimo turno domenica in trasferta contro il San Costanzo Marottese.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Buscaglia (1’ st. Severini), Andruccioli, Rossi, Del Bene (29’ st. Falcioni), Ballarini, Gaudenzi, Falcioni (24’ st. Vanni), Rossini, Ferraj, Terenzi (14’ st Orazi). All. Campanelli

ALLIEVI 2010

Gabicce Gradara- Vismara 6-1

Dopo il passo falso infrasettimanale in casa del Villa San Martino, il Gabicce Gradara si riscatta battendo il Vismara (unica squadra che nella fase di andata ha portato via punti alla squadra di mister Leardini). La squadra ospite si rende subito pericolosa dopo quaranta secondi con un gran tiro da fuori che colpisce l'incrocio dei pali, al 18' però il GabicceGradara passa: tiro di Diotalevi con respinta del portiere, pronto Tomassini alla ribattuta (1-0); al 20' ci prova Amadori ma il portiere para, al 33' occasione per il Vismara da calcio di punizione, bravo Bertozzi a parare; al 43' raddoppio della squadra di casa con Carena (2-0).

Nella ripresa al 2' bella palla di Carena per Diotalevi che si fa respingere il tiro dal portiere, al 5' gran palla filtrante di Amadori per Diotalevi che non sbaglia il 3-0, al 9' calcio d'angolo battuto da Diotalevi per il colpo di testa vincente di Burlaschi (4-0); al 10' il Vismara accorcia le distanze (4-1), al 15' contropiede di Diotalevi che viene atterrato da un difensore, espulso per per fallo da ultimo uomo; al 23' gol di Bernardini per il 5-1, al 42' gran cross di Torluccio per Diotalevi. Il finale è 6-1.

Prossima partita Domenica 1 Novembre S. Veneranda- GabicceGradara ore 10.30

Villa San Martino – Gabicce Gradara 3-2

Partita avvincente ed equilibrata che il Villa San Martino fa sua nella parte finale del match (2-0 il primo tempo) dopo aver subito il ritorno della squadra guidata per questa occasione da Mendo: a segno Carena dopo una bella azione di Diotalevi e poi lo stesso Diotalevi.

GABICCE GRADARA: Valentini, Tomassini, Mosconi, Del bene, Burlaschi, Caico, Marinozzi (46’ Boccalini) Curzi (89’ GrandicellI), Carena, Diotalevi, Amadori. A disp. Bertozzi, Gerboni, Di Rosa, Torluccio. All. Mendo.

ALLIEVI 2011

Gabicce Gradara – Fossombronese 6-0

Prestazione maiuscola e prova di forza per gli Allievi 2011 del Gabicce Gradara. Gabicce Gradara da subito vicina due volte al gol. La pressione dà i suoi frutti al 15’ con conclusione di Ambrico da fuori area. Forte del vantaggio, il Gabicce non abbassa i ritmi e continua a spingere con insistenza. Al 23’ arriva il meritato raddoppio: Terenzi Prince trova il varco giusto dal limite dell’ area e firma la rete del 2-0, il tris al 32’ con Mazzoli con un’altra splendida conclusione dalla distanza. Il primo tempo si chiude qui con i padroni di casa in totale controllo del campo.

Nella seconda frazione il copione non cambia, i nuovi entrati mantengono altissimo il livello di gioco e al 58’ arriva il quarto gol: in seguito ad un’azione convulsa, Urbinati in mischia trova il varco giusto (4-0). Dopo un ulteriore giro di cambi, il Gabicce Gradara arrotonda ulteriormente il punteggio con Dini e Russo mettere la firma sul definitivo 6-0.

Prossimo turno sabato al Magi alle ore 16,30 contro il Santa Veneranda

GABICCE GRADARA: Ferrini (56’ Ottavianelli), Giunta (63’ Russo), Buresta, Galli, Romano, Bertuccioli, Terenzi (55’ Prioli), Ambrico (48’ Dini), Urbinati (63’ Marcaccini), Cecchini (48’ Lisotti), Mazzoli. All. Ugoccioni-Paone

GIOVANISSIMI

Villa San Martino - Gabicce Gradara 5-0

La squadra di casa inciampa contro il forte Villa San Martino, che ha dimostrato tutto il suo valore. La squadra di Magi, sotto 2-0 alla fine della prima frazione, si è arresa nella ripresa ma ha dimostrato di essere in crescita rispetto al match di andata.

Prossimo turno domenica alle ore 11 al Magi contro l’Arzilla.

GABICCE GRADARA: Andreani (69’ Drudi), Pierantoni, Bagnesi (69’ Galli), Iovino (61’ Scola), Ferrari (55’ Luccarelli), Ferraro (55’ Augusti), Sarli, Del Fattore, Reggiani, Terenzi (61’ Caldarola), Amadei (46’ Bacchiani). All. Magi

Gabicce Gradara – Vini Fortes Adriatico 6-1

Vittoria con goleada a metà settimana per il Gabicce Gradara (4-1) con tre reti di Ferraro, due di Terenzi e gol di Amadei e Sarli.

GABICCE GRADARA: Andreani (59’ Mancini), Ferrari (36’ Luccarelli), Iovino (59’ Girolomoni), Del Fattore, Bagnesi (48’ Trufelli), Pierantoni, Terenzi, Sarli, Amadei (36’ Augusti), Reggiani (59’ Caldarola), Ferraro (49’ Kharbouch). All. Magi.

Nella foto: la squadra Allievi 2011