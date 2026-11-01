Gabicce Gradara, Vegliò firma la seconda vittoria di fila
Battuto al Magi il Vismara con una rete dell'attaccante e con una prestazione di carattere. Secondo successo di fila, playoff a due lunghezze
Il Gabicce Gradara fa suo il derby con il Vismara in maniera meritata con una prestazione di spessore grazie ad una rete di Vegliò – secondo successo di fila - e risale la classifica portandosi a due punti dal quinto posto, posizione occupata dal Vismara.
Nel primo tempo match condizionato dal vento, equilibrato con la squadra di casa ispirata e più decisa nella ricerca del gol che arriva alla mezzora.
Al 1’ Tiro di Villanova a lato. Al 13’ Serafini alto dal limite. Al 27’ girata di Montesi alta sulla traversa su cross dalla sinistra di Gaudenzi. E’ il primo pericolo del match.
Al 29’ ancora tiro di Serafini dal limite, centrale, su bella azione corale.
Al 31’ girata di Vegliò in area dopo un contrasto vincente, Palazzi salva sulla linea.
Dopo un paio di minuti arriva il premio per Vegliò: bordata da fuori di controbalzo dopo un contrasto vinto da Magi sulla trequarti destra e palla che gonfia la rete.
Nella ripresa l’impatto migliore sul match è del Vismara che col passare dei minuti esercita una supremazia territoriale senza però rendersi pericoloso come invece lo è nelle ripartenze il Gabicce Gradara che però non le sfrutta a dovere.
In avvio incursione di Baruffi, conclusione in area parata. Al 9’ Palazzi in mischia non arriva alla deviazione area a due passi dalla porta. Al 12’ Morani spara alto a due passi dalla porta su un traversone dalla sinistra.
Al 19’ Ancora Palazzi di testa manda sull’esterno della rete su cross dalla sinistra.
Al 43’ palla filtrante di Guidi in area per Magi su cui chiude il portiere. Pericolo.
Non succede più nulla. Gabicce Gradara –Vismara 1-0.
IL TABELLINO
Gabicce Gradara - Vismara 1-0
GABICCE GRADARA: Adebiyi, Finotti, Cecchi, Semprini, Zagaglia, Magi, Serafini, Villanova (33’ st. Capomaggi), Vegliò, Lorenzetti (35’ st. Guidi), Renzi (47’ st. Gambini). A disp. Gaggi, Maggioli, Buccino, Pataracchia, Terenzi, Fabbri. All. Gaudenzi
VISMARA: Ferracuti, Gorgolini, Baruffi, Del Pivo, Morani, Palazzi, Ricciotti, Letizi (33’ st. Vagnarelli), Garavalli (28’ st. Carburi), Gaudenzi (35’ st. Bonazzoli E.), Montesi (24’ st. Paszyorknski). A disp. Semprini, Birsigotti, Renzi, Marzi, Bonazzoli A. All. Cangini
ARBITRO: Caporaletti di Macerata (Preci di Macerata – Fabrizio di Pesaro)
RETI: 33’ pt. Vegliò
NOTE: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Cecchi, Paszyorknski.