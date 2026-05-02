Gabicce Mare, inaugurazione a via Zanella: nuovi interventi tra sicurezza, mobilità e impegno sociale
Martedì 5 maggio, alle ore 10.00, in via Zanella, si svolgerà l’inaugurazione dei lavori
A cura di Redazione
02 maggio 2026 09:34
Martedì 5 maggio, alle ore 10.00, in via Zanella, si svolgerà l’inaugurazione dei lavori di consolidamento dell’argine del torrente Tavollo, del prolungamento del percorso ciclopedonale, della panchina gialla realizzata nell’ambito del progetto Helpis contro il bullismo e cyberbullismo e del murales “Oasi”.
Parteciperanno alcune classi dell’Istituto Comprensivo “G. Lanfranco”. Sarà un’occasione per condividere con la cittadinanza gli interventi realizzati e valorizzare gli spazi riqualificati.