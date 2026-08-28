Gabicce Mare: un weekend tra swing, musica e kayak lungo le Falesie del San Bartolo

Sabato 29 agosto piazza Municipio si anima con Sergio Casabianca e la Dino Gnassi Corporation

Sabato 29 agosto dalle ore 21.00 in Piazza Municipio una grande serata di intrattenimento e musica con Sergio Casabianca e la Dino Gnassi Corporation “Swing & Smile”.

Il ritmo dello swing con i brani italiani più celebri degli anni '50 coinvolgerà il pubblico in uno spettacolo originale e spumeggiante, dove non mancheranno anche momenti di comicità e cabaret. Ingresso libero.

Domenica 30 agosto ritorna l'atteso appuntamento con la 4^ edizione del Raduno Canoistico Amatoriale “COSTA delle FALESIE”. L' evento mira alla promozione e valorizzazione della costa del Parco San Bartolo e del suo entroterra ed è rivolta agli appassionati di kayak da mare e Sup. La manifestazione è stata ideata ed organizzata nel 2022 da Fabrizio Russo di CALYPSO Adventure, con il patrocinio del Comune di Gabicce Mare.

I canoisti salperanno dalla spiaggia libera Sottomonte a Gabicce Mare, per navigare verso sud lungo le scenografiche falesie del San Bartolo, per 13 km fino alla Baia Flaminia di Pesaro con una sosta ristoro / bagno intermedia sulla magnifica spiaggia di Fiorenzuola di Focara.

L' arrivo è previsto a Pesaro in Baia Flaminia per proseguire poi con pranzo finale in spiaggia, premiazioni, consegna attestati di partecipazione e lotteria finale.