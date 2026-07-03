Gala Concerto, a Petrella Guidi il recital di Ilenia Cimino e Fabio Silvestro

Sabato 4 luglio nella Chiesa di Sant'Apollinare una serata tra musica classica e paesaggio. Ingresso libero con intervento di Carlo Pagani

Prosegue sabato 4 luglio il Gala Concerto, la rassegna dedicata alla musica classica che anima il borgo medievale di Petrella Guidi. Il secondo appuntamento del festival porterà nella Chiesa di Sant’Apollinare il recital della flautista Ilenia Cimino e del pianista Fabio Silvestro, protagonisti di un programma cameristico che mette in dialogo il timbro raffinato del flauto con la profondità espressiva del pianoforte. La serata prenderà il via alle 20.30 con l'intervento di Carlo Pagani, che proporrà una riflessione dal titolo "La Valmarecchia e il paesaggio della Roverella", dedicata al rapporto tra territorio, natura e identità culturale. Alle 21 spazio alla musica con il concerto a ingresso libero. Ilenia Cimino, flautista di formazione internazionale e vincitrice di numerosi concorsi, svolge un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero e insegna flauto al Conservatorio "Giuseppe Martucci" di Salerno. Al suo fianco il pianista Fabio Silvestro, diplomato con il massimo dei voti, apprezzato camerista e docente al Conservatorio di Potenza, impegnato da anni in importanti collaborazioni artistiche. Diretta dal maestro Stefano Cucci, la rassegna Gala Concerto propone quattro serate che attraversano epoche e linguaggi della musica classica, dalla coralità alla musica da camera, fino al repertorio romantico e barocco. Il festival nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico di Petrella Guidi, uno dei borghi più suggestivi della Valmarecchia, dove la musica si intreccia con la storia e la bellezza del territorio. L'iniziativa dialoga inoltre con il progetto Petrella delle Rose, il roseto che ospita cento varietà di rose inglesi ispirate all'eredità di David Austin, offrendo al pubblico un'esperienza che unisce arte, natura e memoria. Il Gala Concerto è organizzato e finanziato da Aleksandr e Paolo Trento, con il sostegno di FAI Italia, del Comune di Sant'Agata Feltria e di Le Case di Gala.

L'ingresso è libero e gratuito.

Programma

Ore 20.30 – Carlo Pagani: La Valmarecchia e il paesaggio della Roverella

Ore 21.00 – Concerto con Ilenia Cimino (flauto) e Fabio Silvestro (pianoforte)

Infoline 334 5792176