Rimini: Gambettola porta la Romagna al centro del Carnevale europeo

Dal 17 al 19 settembre delegazioni da 11 Paesi europei tra Rimini e Gambettola per parlare di tradizione, inclusione, cultura e turismo

Per la prima volta l’Italia ospita l’Assemblea Annuale della NEG – Comunità Europea dei Carnevali, l’organizzazione non governativa europea impegnata nella tutela, nella promozione e nella valorizzazione del Carnevale quale espressione del patrimonio culturale immateriale europeo.

L’evento, in programma dal 17 al 19 settembre 2026, è stato affidato all’Associazione Gambettola Eventi, ente organizzatore del Carnevale della Romagna di Gambettola, e porterà in Romagna delegazioni provenienti da 11 Paesi europei: Belgio, Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Croazia, Slovenia e Spagna.

L’Assemblea rappresenta un appuntamento di particolare rilievo per il movimento carnevalesco europeo e, allo stesso tempo, una significativa occasione di promozione del il patrimonio culturale, turistico ed economico del territorio emiliano-romagnolo.

Accanto alle giornate di lavoro riservate ai delegati della NEG, il programma dell’appuntamento italiano prevede due importanti incontri tematici aperti ai cittadini in forma gratuita, pensati per allargare il confronto oltre la rete europea dei Carnevali e coinvolgere direttamente il territorio.

Saranno due occasioni di approfondimento dedicate a temi di grande attualità: il ruolo del Carnevale nei processi di inclusione e welfare culturale e il valore turistico, culturale ed economico dei Carnevali. L’obiettivo è portare il dibattito fuori dagli spazi dell’Assemblea e offrire a cittadini, associazioni, operatori culturali e turistici, amministratori, professionisti e appassionati la possibilità di conoscere esperienze italiane ed europee e confrontarsi sul futuro del Carnevale.



Il Carnevale come strumento di inclusione

Il primo incontro sarà dedicato al tema “Welfare culturale: il Carnevale è opportunità di inclusione”. Un appuntamento per raccontare il Carnevale come spazio di partecipazione, relazione e crescita, capace di coinvolgere persone con diverse abilità e di creare occasioni concrete di socialità e integrazione. Il confronto partirà dal valore formativo della partecipazione alle attività carnevalesche e presenterà esperienze concrete provenienti dal territorio romagnolo e dalla rete europea della NEG.

Saranno coinvolti oltre al Sindaco di Gambettola Eugenio Battistini, l’Assessore con delega ai servizi e alle politiche sociali del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, la consigliera regionale della Regione Emilia-Romagna Francesca Lucchi, il Ministro Alessandra Locatelli (con un videomessaggio) e le realtà associative che hanno vissuto direttamente l’esperienza del carnevale inclusivo di Gambettola: GRD – Associazione Genitori Ragazzi Down Cesena, Fondazione Fornino Valmori di Forlimpopoli e CAD Cooperativa Sociale Onlus Romagna, insieme alle esperienze dei Carnevali europei.



Il Carnevale come motore di turismo, cultura ed economia

Il secondo appuntamento sarà dedicato a “I Carnevali europei: volano turistico, economico e culturale”. Un confronto internazionale sul valore che i Carnevali sono in grado di generare per i territori, non soltanto sotto il profilo culturale, ma anche in termini di attrattività turistica, ricadute economiche, promozione territoriale e sviluppo delle comunità locali.

Saranno presentati dati relativi al valore economico e turistico dei Carnevali in Italia e saranno messe a confronto le esperienze dei Carnevali europei presenti all’Assemblea. Interverranno inoltre rappresentanti di Visit Romagna, istituzioni italiane ed estere e rappresentanti del mondo dei Carnevali, con l’obiettivo di analizzare il fenomeno in una prospettiva europea e individuare nuove possibilità di collaborazione e promozione.

Tra le autorità e gli esponenti istituzionali presenti il Presidente di APT Servizi Emilia-Romagna Alberto Aitini e l’Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni.

Per trasformare l’Assemblea in un vero percorso di ospitalità, conoscenza e valorizzazione del territorio, il Comune di Rimini e il Comune di Gambettola hanno sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa in occasione dell’appuntamento europeo. Alla collaborazione partecipa direttamente anche la Regione Emilia-Romagna, attraverso l’Assessorato alla Cultura, insieme a Visit Romagna, che contribuiranno all’iniziativa con attività di informazione, promozione e valorizzazione del territorio.

La collaborazione istituzionale avviata nel 2026 rappresenta inoltre un primo passo verso un progetto di più ampio respiro che troverà il proprio sviluppo nel 2027, anno in cui Gambettola sarà Città della Cultura dei Carnevali Europei.

Per questa importante ricorrenza sarà predisposto un articolato programma di iniziative, eventi, incontri e appuntamenti culturali, con l’obiettivo di coinvolgere il territorio e rafforzare il ruolo di Gambettola quale punto di riferimento per la valorizzazione della tradizione carnevalesca, della cultura popolare e delle identità locali in una dimensione europea.

L’Assemblea del 2026 e il programma del 2027 sono quindi due momenti strettamente collegati: il primo apre una finestra internazionale sulla Romagna; il secondo offre l’opportunità di trasformare questa apertura in un progetto culturale strutturato e duraturo.

Il 2027 potrà così rappresentare non soltanto un anno celebrativo per Gambettola, ma una vera occasione di promozione culturale, inclusione e valorizzazione delle comunità, con una dimensione nazionale e internazionale.



Dichiarazioni:

Il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

«C’è forse un luogo più adatto della Romagna per ospitare l’Assemblea dei Carnevali d’Europa? Siamo nella terra di Federico Fellini, del sogno e dell’immaginazione, in un territorio che ha fatto dell’accoglienza, della festa e dello stare insieme alcuni dei tratti più autentici della propria identità. Il Carnevale è partecipazione e condivisione, è una risorsa capace di attrarre visitatori e animare città e territori, ma è soprattutto un patrimonio culturale e identitario, profondamente radicato nella storia e nelle comunità. Ogni Carnevale custodisce personaggi, riti, linguaggi, maschere e tradizioni che raccontano il luogo in cui è nato e ne rappresentano l’unicità. Ed è forse proprio questo il suo grande fascino: essere diverso in ogni luogo e, nello stesso tempo, riconoscibile ovunque. Custodire la memoria e sapersi reinventare, tenere insieme tradizione e contemporaneità, essere espressione di una comunità e al tempo stesso parlare un linguaggio universale.

È da questa consapevolezza che nasce l’incontro tra Gambettola e Rimini, per tre giornate di confronto e di scambio di esperienze e buone pratiche tra i Carnevali storici d’Europa: un’occasione per valorizzare un patrimonio culturale, sociale e turistico comune».

Sindaco di Gambettola Eugenio Battistini

«Siamo orgogliosi di condividere con il Comune di Rimini l’accoglienza delle delegazioni dei Carnevali europei che aderiscono alla NEG, la principale associazione europea del settore – dichiarano il Sindaco Eugenio Battistini e l’Assessora alla Cultura Serena Zavalloni –. Un appuntamento di grande valore, che assume per Gambettola un significato ancora più importante alla luce del riconoscimento della nostra città quale Città europea della Cultura del Carnevale per il 2027.

Si tratta di un risultato significativo, che premia il lavoro portato avanti negli anni da Gambettola Eventi e testimonia il valore raggiunto dal Carnevale della Romagna. Una manifestazione capace di custodire e tramandare una tradizione profondamente radicata nella nostra comunità e, allo stesso tempo, di innovarsi, ampliando la propria proposta e distinguendosi anche per la sua dimensione sociale e culturale.

Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e alla sua Giunta, con i quali abbiamo lavorato in piena collaborazione per rendere possibile l’accoglienza delle delegazioni nella città di Rimini. Una sinergia importante, che contribuisce a rafforzare il legame tra i nostri territori e a valorizzare il Carnevale anche come occasione di promozione culturale e turistica dell’intera Romagna».

Francesca Lucchi Consigliere Emilia Romagna:

"L’Assemblea della Comunità dei Carnevali Europei è un appuntamento che rafforza il dialogo tra territori e culture diverse, valorizzando una tradizione che è insieme identità, partecipazione e attrattività turistica. In questo percorso il Carnevale di Gambettola rappresenta una delle esperienze più significative e riconosciute a livello internazionale, capace di coniugare radicamento territoriale, creatività e apertura europea. Ospitare questo confronto in Romagna è un riconoscimento importante per una comunità che ha saputo trasformare il Carnevale in un patrimonio culturale condiviso, generando relazioni, opportunità e visibilità per l'intero territorio."

Petra Müller - Presidente NEG associazione carnevali europei:

«La Närrische Europäische Gemeinschaft unisce persone, associazioni e regioni al di là dei confini nazionali. Il nostro compito comune è preservare, sviluppare e trasmettere alle generazioni future il Carnevale nelle sue diverse tradizioni come patrimonio culturale europeo vivente. In occasione della nostra Assemblea annuale 2026 affronteremo temi centrali per il futuro: il rapporto tra Carnevale e turismo sostenibile, il rafforzamento del nostro patrimonio culturale europeo, una partecipazione piena e inclusiva attraverso l’inclusione, nonché le opportunità offerte dall’innovazione e dalla digitalizzazione per le nostre tradizioni carnevalesche. Il nostro sentito ringraziamento va ai nostri amici del Carnevale di Gambettola e a tutte le persone che, con grande impegno, stanno preparando questo incontro. Allo stesso tempo, siamo particolarmente felici di poter vivere questo primo incontro comune a Gambettola, in qualità di Città Europea della Cultura del Carnevale 2027.»

Davide Ricci Presidente Associazione Gambettola Eventi ente organizzatore del Carnevale della Romagna di Gambettola:

«È con grande orgoglio che organizziamo in Romagna questo importante avvenimento e, allo stesso tempo, è una grande soddisfazione aver collaborato con il Comune di Rimini, Visit Romagna e l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna alla preparazione di questo appuntamento unico nel panorama italiano dei Carnevali.

Questa assemblea NEG rappresenta un’importante occasione per mettere in evidenza non solo il nostro Carnevale, ma anche tutti i Carnevali della Regione che fanno parte della rete dei Carnevali Storici, valorizzando un patrimonio culturale, artistico e popolare che merita di essere sempre più conosciuto e promosso.

Questo evento non deve essere considerato un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo itinerario di eventi e collaborazioni che, nel 2027, porteranno Gambettola e l’intera Regione Emilia-Romagna ad essere la Capitale culturale dei Carnevali europei.

Un grande Carnevale, nato in una piccola città, apre oggi scenari di collaborazione internazionale che possono dare ulteriore forza e visibilità alla nostra tradizione.

Per questo desidero rivolgere un particolare ringraziamento alla città di Rimini per aver accettato di ospitare questo importante appuntamento e a tutti coloro che stanno contribuendo alla sua realizzazione. È attraverso la collaborazione tra istituzioni, territori e realtà culturali che possiamo costruire un futuro internazionale per il Carnevale della Romagna e per tutti i Carnevali storici della nostra Regione.»