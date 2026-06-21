Gara capolavoro di Marquez, doma Ogura e Bagnaia e vince a Brno

Enea Bastianini chiude decimo

Per Marco Bezzecchi, squalificato, il peggior risultato possibile: Marc Marquez su Ducati vince la seconda gara di fila, la seconda stagionale e si porta a -40 dalla vetta, dopo aver saltato sia la gara di Le Mans, sia il weekend di Barcelona. Ma soprattutto Marquez, non ancora al top fisicamente, ha dato una prova della sua maestria domando un Pecco Bagnaia tornato ad altissimi livelli, terzo al traguardo, e il sorprendente Ai Ogura, secondo. Bene anche Di Giannantonio, quarto, mentre Acosta è costretto al ritiro da un guaio meccanico: non è la prima volta. Jorge Martin, "zavorrato" da due long lap penalty, è nono e si porta a-8 da Bezzecchi, leader del mondiale. Per Enea Bastianini un decimo posto, davanti a lui Mir (quinto), Aldeguer, Raul Fernandez, Marini e appunto Jorge Martin.