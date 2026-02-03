Gare spiagge, entro fine mese la Regione deciderà le linee guida

L'annuncio al termine di un incontro con le associazioni di rappresentanza del settore balneare

Le associazioni di rappresentanza del settore balneare e della cooperazione hanno incontrato questa mattina (martedì 3 febbraio) Paola Bissi, dirigente del settore turismo della Regione Emilia-Romagna. L’incontro ha riguardato l’avanzamento delle linee guida sulle evidenze pubbliche che i Comuni dovranno indire nei prossimi mesi per assegnare le concessioni demaniali. Sono attese indicazioni unitarie, utili alla promozione e salvaguardia del sistema turistico balneare dell’Emilia-Romagna. L'obiettivo, comunicato oggi alle parti presenti, è di arrivare entro la fine di questo mese alla definizione dello strumento.

"La Regione - evidenzia Legacoop Romagna in una nota - ha mostrato particolare attenzione alle esigenze della categoria, espresse in maniera unitaria da tutte le associazioni presenti: tutela del lavoro e delle microimprese familiari, riconoscimento del valore aziendale e della professionalità, valorizzazione dei modelli cooperativi e loro attività, continuità e serietà del servizio e qualità dell’offerta".

"Tutto il settore - prosegue Legacoop - è ancora in attesa di una norma da parte del Governo che ammetta e disciplini correttamente il riconoscimento del valore degli stabilimenti balneari". Legacoop Romagna chiede alla Regione di "continuare celermente nel positivo lavoro svolto finora, proseguendo il confronto con le cooperative tra stabilimenti balneari e associazioni". Obiettivo "giungere a un testo condiviso che, compatibilmente con il quadro normativo attuale, accompagni l'intero sistema turistico-balneare e le sue comunità al di fuori di una incertezza che rischia di comprometterne l'esistenza stessa".