Gasperoni tiene a galla il San Marino: vittoria 2-1 con il Notaresco, ma playout sul filo
I Titani trovano la seconda vittoria in trasferta della stagione
Una doppietta del solito Gasperoni regala al San Marino la seconda vittoria in trasferta della stagione: l'esterno offensivo firma i due gol che permettono ai Titani di espugnare 2-1 il campo del Notaresco. Al momento San Marino (28 punti) ai playout in casa del Sora (35), Chieti (32) con la Recanatese (29). Playout sul filo per la terz'ultima, attualmente proprio la squadra di Biagioni, viste le 7 lunghezze di distacco dal Sora. Qualcosa potrebbe però già cambiare con la penalizzazione del Chieti: i quattro punti porterebbero gli abruzzesi a 28, alla pari con il San Marino, che però è favorito dagli scontri diretti e salirebbe di un gradino.
Si deciderà tutto nell'ultima giornata di campionato: la squadra sammarinese attende la Sammaurese già retrocessa, il Chieti è in casa con la Maceratese non ancora matematicamente salva, Sora in trasferta sul campo del già retrocesso Castelfidardo e Recanatese davanti al pubblico amico con il Fossombrone già salvo.