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Gatteo Mare, rapina un anziano alla stazione e tenta la fuga. Arrestato

Il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l'arresto, l'arrestato è in custodia cautelare in carcere

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
23 settembre 2026 14:57
Gatteo Mare, rapina un anziano alla stazione e tenta la fuga. Arrestato - Carabinieri - Foto di archivio
Carabinieri - Foto di archivio
Gatteo
Cronaca
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I carabinieri di Savignano sul Rubicone hanno arrestato un 26enne di nazionalità magrebina, già noto alle forze dell'ordine. L'intervento, riferisce l'ANSA, è nato da una rapina avvenuta alla stazione ferroviaria di Gatteo Mare, dove un anziano poco prima era stato strattonato e malmenato per poi strappargli dal collo una collana d'oro. I militari intervenuti hanno individuato il rapinatore, scappato a piedi lungo i binari in direzione Rimini. Mentre un carabiniere faceva bloccare il transito dei treni, l'altro si è gettato all'inseguimento del fuggito, raggiungendolo dopo un chilometro di corsa. Il rapinatore ha opposto resistenza alla cattura, scagliando contro al militare un attrezzo in legno appuntito. Il carabiniere, coadiuvato dal collega, ha comunque bloccato il 26enne che, perquisito, è stato trovato in possesso della catenina in oro asportata poco prima, poi restituita al legittimo proprietario, e di due coltelli. Il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l'arresto, confermando a suo carico la custodia cautelare in carcere.

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