Gatti denutriti rimasti prigionieri della caserma Giulio Cesare: "Fateci entrare per sfamarli"

La protesta di alcune volontarie: "Situazione disastrosa". L'amministrazione replica

Ieri pomeriggio (venerdì 12 settembre) alcune cittadine si sono riunite per una pacifica protesta davanti alla Caserma Giulio Cesare. Chiusa un anno fa, in futuro destinata a essere riqualificata come Cittadella della Sicurezza, ospitando tra gli altri gli uffici della Questura, all'interno della struttura sono presenti ancora dei gatti, che vivono in condizioni di denutrizione. "È una situazione disastrosa. Il Comune non permette a noi volontari di entrare e di sfamare questi animali. Non possiamo neppure sterilizzarli tramite veterinario. Continuano a figliare, i gattini muoiono di fame, vengono mangiati dai gabbiani. Noi possiamo solo lanciare cibo al di là dei cancelli", dice una delle manifestanti.

A preoccupare è anche il progetto del nuovo gattile: "Si parla di una cinquantina di posti. Siamo a Rimini, non in un paesino: 50 gatti per una città come Rimini cosa volete che sia? Abbiamo 900 colonie recensite, riconosciute dallo stesso Comune". Per questo è stato anche esposto uno striscione con la scritta: "Gattile degno per Rimini".

Sul tema delle colonie feline alla Caserma, il Comune di Rimini si era già espresso con una nota ufficiale diffusa qualche settimana fa. In sostanza l'area appartiene all'Agenzia del Demanio e su di essa il Comune non può intervenire. "Sono entrata personalmente due anni fa nella ex Caserma, ma da quello che si può vedere esternamente è stato demolito tutto. Non c'è sicurezza, non è possibile accedere", precisa l'assessora Francesca Mattei.

"Rispetto invece alla possibilità dei felini di accedere a cibo ed acqua, questa è già possibile attraverso i punti di uscita presenti in corrispondenza del cancello presente lato via Flaminia", aveva riferito l'assessora qualche settimana fa. Oggi ribadisce: "Il punto cibo è esterno, ce ne sono due. I gatti passano lì".