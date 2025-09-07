Gazprom avverte: “Europa a rischio gas se l’inverno sarà freddo”

Le parole dell'ad Alexey Miller

L'Europa potrebbe trovarsi ad affrontare “seri problemi” nella fornitura di gas naturale in caso di un inverno rigido. Lo ha evidenziato l’amministratore delegato di Gazprom, Alexey Miller, intervenuto a margine dell’Eastern Economic Forum di Vladivostok.

“Si assiste a una realtà che si sta aggravando sempre di più. E se ci fosse un inverno freddo, un normale inverno freddo? È un vero problema”, ha dichiarato Miller, citato dall’agenzia russa Tass.

Il manager ha fatto riferimento ai dati di Gas Infrastructure Europe aggiornati al 31 agosto, secondo cui solo due terzi del gas prelevato dai depositi sotterranei europei durante lo scorso inverno sono stati reintegrati nei primi cinque mesi della nuova fase di stoccaggio. Il divario, ha sottolineato, ammonta a quasi 19 miliardi di metri cubi.

Le parole del vertice di Gazprom si inseriscono in un contesto già complesso per il mercato energetico europeo, alle prese con la diversificazione delle forniture dopo la drastica riduzione delle importazioni di gas russo seguita alla guerra in Ucraina.